Der nächste dicke Brocken! Eintracht Northeim muss nach Wunstorf

Mit den Fingerspitzen dran: Northeims Keeper Christopher Meyer lenkt den Lupfer von Spelles Sascha Wald an die Latte. So blieb es beim 0:0, später gewann Eintracht 2:0.

Northeim. Nach drei Heimspielen zum Saisonauftakt (zwei im Pokal, eins in der Oberliga) müssen die Fußballer des FC Eintracht Northeim am Wochenende das erste Mal in dieser Serie auswärts ran. Sie gastieren Samstag ab 16 Uhr beim 1. FC Wunstorf.

Wie ist die Ausgangslage vor diesem Duell?

Nach dem Vorjahres-Dritten Spelle (2:0-Sieg) bekommt es die Eintracht mit Wunstorf mit dem nächsten Schwergewicht der Liga zu tun. Der 1. FC träumte in der vergangenen Saison bis zum letzten Spieltag vom Aufstieg in die Regionalliga, musste sich aber letztlich mit Rang vier begnügen.

Den Start in die neue Runde haben die Jungs vom Rande Hannovers völlig in den Sand gesetzt. Die gewannen in der ersten Pokalrunde zwar noch mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen Uphusen, kassierten aber im ersten Duell um Punkte eine 0:4-Klatsche in Bersenbrück. Wunstorf ist damit das erste Schlusslicht der Saison 2018/2019.

Wie geht die Eintracht die Partie an?

Selbstbewusst! „Die vergangenen drei Heimspiele waren schön. Auch die Stimmung war toll. Das hat der Mannschaft sehr gut gefallen. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir das am Samstag auch auswärts gut hinbekommen werden“, sagt Trainer Philipp Weißenborn, der die jüngste Pleite des Kontrahenten in dieser Höhe ebenfalls nicht erwartet hatte. „Das 0:4 in Bersenbrück hat mich wirklich überrascht. Aber gerade am Saisonanfang sind Ergebnisse schwer einzuordnen. Fest steht: Für uns wird die Aufgabe damit nicht leichter. Wunstorf wird alles daran setzen, diese Scharte im ersten Heimspiel auszuwetzen.“

Wie endeten die Duelle in der vergangenen Saison?

An den Platz in Wunstorf haben die Northeimer gute Erinnerungen. Am 14. Oktober 2017 siegten sie dort zuletzt mit 3:1. Die Tore erzielten Silvan Steinhoff, Marc-Jannick Grunert und Thorben Rudolph. Für Wunstorf war Mohamad Saade erfolgreich, der den Verein mittlerweile verlassen hat.

Im Rückspiel holte sich die Truppe von Trainer Jens Ullmann die Punkte zurück. 2:1 für Wunstorf hieß es am 14. April im Gustav-Wegner-Stadion. Deniz Aycicek und Tim Scheffler waren dafür verantwortlich. Zwischendurch hatte Nils Hillemann den Ausgleich besorgt, der am Ende nur noch für die Statistik war.

Wie sieht es personell bei der Eintracht aus?

Gut. „Ein paar Jungs werden zwar fehlen, aber wir haben einen breiten Kader mit vielen Spielern, die topfit und richtig gut drauf sind“, sagt Trainer Philipp Weißenborn.

Der muss am Samstagnachmittag auf jeden Fall auf Keeper Jannik Strüber verzichten, der arbeiten muss. Ebenfalls passen muss Jakob-Hanno Westfal, der erkrankt ist. Noch nicht wieder dabei ist zudem Mattis Daube, dessen Adduktorenbeschwerden noch keinen Einsatz zulassen.