NFV-Pokal: Eintracht Northeim muss gegen Arminia Hannover ran

Im Achtelfinale würde der HSC Hannover warten

Northeim. Das erste Pflichtspiel der Saison erwartet den Fußball-Oberligisten FC Eintracht Northeim am Sonntag, 29. Juli. Dann haben die Jungs von Trainer Philipp Weißenborn in der Qualifikationsrunde zum NFV-Pokal das Team von Arminia Hannover zu Gast im Gustav-Wegner-Stadion. Das ergab die Auslosung am Montagabend in Barsinghausen.