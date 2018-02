Oberliga-Derby jetzt für den 9. Mai geplant

Göttingen. Jetzt ist es auch amtlich: Das Derby in der Fußball-Oberliga zwischen dem Tabellenletzten SVG Göttingen und dem FC Eintracht Northeim, das für den kommenden Samstag terminiert war, wird verlegt (HNA berichtete) und soll, so hoffen die Schwarz-Weißen, am 9. Mai, dem Tag vor Himmelfahrt, am Sandweg ausgetragen werden.

Am Samstag kann das Derby nicht ausgetragen werden, weil der A-Platz der SVG gesperrt ist und um den Kunstrasenplatz herum nur 300 Zuschauer zugelassen sind. Der angedachte Gründonnerstag ließ nicht realisieren, da die SVG an diesem Tag bereits das Nachholspiel beim 1. FC Wunstorf austrägt. (gsd/nh)