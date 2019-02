Martin Wagenknecht ist neuer Co-Trainer bei Eintracht Northeim

Der FC Eintracht Northeim hat sich Verstärkung ins Boot geholt. Martin Wagenknecht ist ab sofort neuer Co-Trainer beim Tabellenführer der Fußball-Oberliga.

„Ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, die angepeilten Ziele zu erreichen“, sagt der in Harste wohnhafte Coach. Damit meint er im Optimalfall den Aufstieg in die Regionalliga sowie die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Wagenknecht hat in seiner aktiven Zeit unter anderem auch für den SV Moringen Fußball gespielt. Als Trainer hat der Inhaber der A-Lizenz diverse Stationen in und um Göttingen hinter sich (unter anderem Göttingen 05, Landolfshausen, Weende). Mit seinem Wissen will er nun der Eintracht weiterhelfen. „Ich bin froh, einen so erfahrenen Mann im Team zu haben“, sagt Trainer und sportlicher Leiter Philipp Weißenborn.

Wagenknecht ergänzt damit den Stab rund um die 1. Mannschaft, dem auch weiterhin Naji Ghazi angehört. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Gegneranalyse und Spielvorbereitung. Ersten Kontakt zwischen dem FC Eintracht und Martin Wagenknecht gab es im Dezember. Kurz darauf einigte man sich auf eine Zusammenarbeit, die in dieser Form vorerst bis zum Saisonende angelegt ist.

Ein Bild von seiner neuen Arbeitsumgebung hat sich der Co-Trainer längst gemacht. Beim Test am vergangenen Sonntag gegen den Landesligisten SC Hainberg (4:0) stand er erstmals an der Seitenlinie. „Eintracht Northeim ist ein erstklassig geführter Verein mit einer tollen 1. Mannschaft.“

Das letzte Testspiel, bevor es im Ligaalltag ernst wird, bestreitet die Eintracht am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr. Zu Gast im Gustav-Wegner-Stadion ist dann der FSV Wacker Nordhausen II. Die U23 des Regionalligisten ist Sechster der Oberliga Nordost und war bereits im vergangenen Winter Testgegner der Northeimer.

Bis zu dieser Partie, spätestens aber bis zum 24. Februar, wenn Delmenhorst zum Rückrundenauftakt kommt, will Weißenborn mit seinen Jungs auf der Höhe sein. „Jetzt muss die Spritzigkeit her. Wir sind im Endspurt. Jetzt gilt es für jeden, sich für einen Stammplatz zu empfehlen.“