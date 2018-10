Melsunger Mini-Kader wehrt sich tapfer und verliert 26:32

Wettenberg. Arg ersatzgeschwächt kam Oberliga-Aufsteiger MT Melsungen II bei der HSG Wettenberg nicht um eine klare Niederlage herum.

Es kam, wie es angesichts des eigenen Mini-Kaders wohl kommen musste. Und doch kam es nicht so arg, wie vielleicht befürchtet. Der Grund: Die ersatzgeschwächte MT Melsungen II zog sich bei der HSG Wettenberg ganz passabel aus der Affäre, ohne indes die 26:32 (12:15)- Niederlage verhindern zu können. Die dritte hintereinander im vierten Spiel des Aufsteigers in der Handball-Oberliga.

„Kämpferisch haben wir alles gegeben“, erklärte MT-Trainer Sviridenko. Musste aber auch konstatieren, „dass uns n der zweiten Hälfte die Kräfte ausgegangen sind.“ Kein Wunder angesichts von fünf Ausfällen, wobei kurzfristig auch noch Linkshänder Arjan Haenen (krank) passen musste. Also stellte sich Max Pregler trotz seines Nasenbeinbruchs erneut zur Verfügung, war aber natürlich in seinen Angriffsaktionen gehemmt.

Nebenmann Merlin Kothe taute dafür insbesondere in der ersten Hälfte auf. War einer der Garanten dafür, dass die Bundesliga-Reserve lange Zeit hervorragend mithalten konnte. Und bis zum 10:8 (22.) sogar die Nase vorn hatte. Da wurden die eigenen Angriffe lange ausgespielt und geduldig auf die Lücken in der HSG-Deckung gewartet, da funktionierte die „schnelle Mitte“, wurden Ballgewinnen in der eigenen Defensive konsequent zu „leichten Toren“ per Tempogegenstoß genutzt. „Bis dahin haben wir sehr diszipliniert gespielt und uns an unsere Marschroute gehalten“, lobte Georgi Sviridenko seine Schützlinge.

Entscheidung nach 40 Minuten

Die sich danach allerdings zu viele Fehlwürfe leisteten bzw. am starken Torwart Yannick Dellner scheiterten. Darauf schienen dessen Vorderleute nur gewartet zu haben. Allen voran das Flügelduo Warnke/Olbert, das nun in der ersten und zweiten Welle nicht mehr zu halten war. Die Folge: Beim 14:11 durch Kai Olbert (28.) hatten die Gastgeber die Partie gedreht.

Aber noch lange nicht entschieden. Bis zu Kiss‘ Treffer zum 21:18 (41.) blieben die Bartenwetzer dran, ehe ihnen nach und nach die Luft ausging. Als die 6:0-Deckung bröckelte, versuchte es der Melsunger Coach mit einer 5:1-Formation - Räume, die insbesondere Kreisläufer Niclas Puhl zu nutzen wusste. In der Offensive des Neulings fehlten die Treffer aus der zweiten Reihe, was die Außen Vlad Avram und Nino Jedinak trotz insgesamt sieben Tore nicht kompensieren konnten. So zog Wettenberg über 24:18 (44.) vorentscheidend auf 27:20 (52.) davon. Und brachte diesen Vorsprung sicher ins Ziel.