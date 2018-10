MT II gibt Spiel aus der Hand und verliert mit 27:28

Melsungen. Auf der Zielgeraden musste sich Oberliga-Aufsteier MT Melsngen II der SG RW Babenhausen mit 27:28 geschlagen geben.

Das saß. „Auswärtssieg“ schallte es durch die Melsunger Stadtsporthalle. Skandiert von einer tanzenden Spielertraube der SG RW Babenhausen. Für die Kollegen von der MT Melsungen II waren derlei Jubelszenen zuviel, denn die verschwanden wortlos in Windeseile in die Kabine. Verständlich nach einer kräftezehrenden Aufholjagd, die für Momente die Hoffnung auf den zweiten Saisonsieg des heimischen Handball-Oberligisten wachhielt. Ehe der Gast gnadenlos zurückschlug und mit zwei Toren in den letzten drei Minuten noch mit 28:27 (16:13) dem Aufsteiger auf der Zielgeraden beide Punkte entriss.

„Uns hat am Ende die Konsequenz gefehlt“, erklärte MT-Mittelmann Jona Gruber das verlorene Finale. Was sich der 18-Jährige aber selbst nicht vorwerfen musste. Denn der übernahm spätestens nach dem Wechsel konsequent Verantwortung. Das beste Beispiel: sein toller Heber zum 27:26 (56.), womit die Welt der Bartenwetzer wieder in Ordnung schien. Doch das Nachlegen fiel aus, weil seine (erfahreneren) Nebenleute sich nicht trauten, dem nachlassenden Gast den Rest zu geben. Das nutzten Robin Drews und Simon Brandt zur Wende der Wende.

Pregler stellt sich zur Verfügung

Dabei stach auch ein Trumpf nicht mehr, der den Melsungern zuvor aus der Bredouille geholfen hatte. Max Pregler nämlich, der trotz seines Nasenbeinbruchs „auf eigene Entscheidung“ (Trainer Sviridenko) auflief. Zum ersten Mal nach 15 Minuten, als seine Mannschaft, in der Anfangsphase klar überlegen, beinahe fahrlässig einen 5:1-Vorsprung verspielt hatte.

„Wir haben uns nach dem guten Start zu viele Halbchancen genommen“, kritisierte Georgi Sviridenko. Der Gegner sagte danke und stellte sich auch immer besser auf die 6:0-Deckung ein. Indem die Rot-Weissen druckvoll auf die Nahtstellen gingen, das Spiel breit machten und dabei konsequent ihre Außen Luca Mai und Lucas Eisenhuth einsetzten. Auf Gastgeberseite war „Kopf“ Pregler fortan fast an jedem Treffer beteiligt. Assistiert von Jona Gruber, dessen Treffer in Unterzahl kurz vor der Pause die wankende MT im Spiel hielt.

Als dann die Umstellung auf eine 5:1-Deckung fruchtete und sich auch Torwart Kosics steigerte, schien den tapfer kämpfenden Babenhausenern doch noch die Luft auszugehen. Ausnahme: der überragende Schlussmann Dominik Goder. „Wir waren gallig und wollten den Sieg unbedingt“, stand er noch Minuten nach der Überraschung unter Strom. Auch Max Pregler war an ihm gescheitert, allerdings nicht mehr ganz im Vollbesitz seiner Kräfte, nachdem er in der 50. Minute umgeknickt war. Außer Jona Gruber konnte das danach keiner kompensieren.