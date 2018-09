MT-Trainer Sviridenko fordert gegen Hüttenberg viel Tempo

Melsungen. Die Aufgabe könnte einfacher sein. „Das ist eine Wundertüte“, sagt Georgi Sviridenko, Trainer der Oberliga-Handballer der MT Melsungen, vor der Partie gegen die Bundesliga-Reserve des TV Hüttenberg (So. 16 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen).

Denn die Gäste mit dem neuen Trainer Johannes Wohlrab (kam von der SG Kleenheim) verfügen über gut ausgebildete Talente und sind nur schwierig einzuschätzen. Weil das Zweitliga-Team des TVH am Wochenende spielfrei ist, könnten die Mittelhessen in Melsungen in Bestbesetzung auftreten. Also auch mit Spielmacher Tim Lauer und Johannes Klein, die beide zum Bundesliga-Kader gehören.

„Sie spielen eine offensive 3:2:1-Formation und gehen richtig in die Zweikämpfe“, warnt der MT-Coach. Allerdings haben die Gäste mit Linkshänder Jonas Cremers (TV Idstein) und Kreisläufer Max Panther (zum Drittligisten SG Bruchköbel) auch zwei Leistungsträger verloren. Coach Wohlrab gibt als Saisonziel daher nur den Klassenerhalt aus.

Die Bartenwetzer hingegen fiebern dem Oberliga-Start entgegen. „Wir haben gute Testspiele absolviert und sind bereit“, sagt Sviridenko, dessen Team vor allem an der eigenen Physis gearbeitet hat: „Vergangene Saison waren wir kräftig, aber nicht athletisch. Nun hat sich unser athletischer Zustand verbessert und wir können 60 Minuten Tempo gehen.“

Anführer Max Pregler

Dreh- und Angelpunkt der MT-Offensive ist Torjäger Max Pregler. „Er ist der klare Leader“, erklärt Sviridenko. Daneben bringt im Angriff vor allem Neuzugang Adam Kiss (Blankenburg) viel Erfahrung mit. Im Tor ist Daniel Kocsic (kam aus Apolda) gesetzt, die Linksaußenposition besetzt Nino Jedinak (HSG Hanau). Am Kreis hat sich Christian Damm einen Stammplatz erarbeitet. Schwer wiegt hingegen der Ausfall von Spielmacher Eugen Gisbrecht (Kreuzbandriss). Für ihn rückt Rückkehrer Merlin Kothe in den Rückraum. Offen ist, ob neben Linkshänder Arjan Haenen vom Bundesliga-Team am Sonntag auch Verstärkung aus der A-Jugend dabei ist.