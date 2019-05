Packt euch den Regionalliga-Aufstieg, Eintracht Northeim!

Nur gemeinsam sind wir stark! Eintracht Northeim will in zwei Spielen gegen den Lüneburger SK Hansa den Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen.

Zwei Spiele, ein Ziel: Für die Fußballer von Eintracht Northeim kann in den beiden Aufstiegsspielen der Traum von der Regionalliga wahr werden.

Nämlich genau dann, wenn die Northeimer als Vizemeister der Oberliga den Lüneburger SK Hansa, den Viertletzten der Regionalliga, in die Knie zwingen. Das Hinspiel im Northeimer Gustav-Wegner-Stadion steigt am heutigen Mittwoch (29. Mai, um 19.30 Uhr), das Rückspiel in Lüneburg am Sonntag (2. Juni, 15 Uhr).

Konzentriert, aber auch mit der nötigen Lockerheit starten die Northeimer in die Partie. „Wir haben nichts zu verlieren“, sagt Eintracht-Coach Philipp Weißenborn mit Blick auf die zwei Spiele. „Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit zum Aufstieg noch haben. Für uns als klassenniederen Klub sind diese beiden Spiele eine Belohnung für eine tolle Saison. Für Lüneburg ist es dagegen die letzte Chance auf Rettung nach einer schlechten Spielzeit.“

Den Saison-Höhepunkt verpassen werden die langzeitverletzten Jannik Strüber, Tobias Stief und Nicolas Grupe, aber auch der im Urlaub weilende Abwehrchef Christian Horst. „Er würde mit seiner Knieverletzung sowieso ausfallen“, sagt Weißenborn, der an eine Pause zwischen vier und sechs Wochen glaubt.

Bereits vor zwei Jahren war Eintracht in der Aufstiegsrunde dabei. Damals gab es gegen Eutin 08 (0:1), Altona 93 (0:1) und den Bremer SV (0:3) keine Punkte oder Tore. Trotzdem könnte es jetzt einen positiven Effekt für jene Eintracht-Spieler, die damals dabei waren, geben, glaubt Weißenborn. „Die Spieler haben Erfahrungen gesammelt. Vergleichen kann man die Aufstiegsrunde von damals mit diesen beiden Spielen aber nicht. Jetzt gibt es zwei Spiele gegen einen Gegner mit Hin- und Rückspiel. Und in diesen Spielen sind wir definitiv nicht der Favorit.“ Ein Wunschergebnis hat Northeims Trainer auch. „Wir wollen uns zuhause defensiv möglichst schadlos halten. Und wir wollen das Hinspiel gewinnen, egal in welcher Höhe.“

Fest steht seit Dienstagabend aber auch, dass Nils Hillemann seine letzten beiden Partien für Eintracht bestreiten wird. Der 27 Jahre alte Angreifer, der 2013 vom SSV Nörten-Hardenberg nach Northeim wechselte, kehrt zurück zum SSV nach Nörten. Northeims Nummer sieben zählte in der abgelaufenen Spielzeit zum festen Stamm des Teams, absolvierte mit 26 Partien (8 Tore) nach Finn Lucas Rettstadt die zweitmeisten Partien. „Der Wechsel ist sein Wunsch, der persönliche Gründe hat. Eigentlich waren wir uns schon einig. Nils ist ein verdienter Spieler, den wir gerne behalten hätten“, sagt Weißenborn.