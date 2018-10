Punktspiel statt Feiertag - Eintracht Northeim spielt Mittwoch in Heeslingen

Ein hartes Stück Arbeit: Ehe die Northeimer Heeslingen Ende August im Hinspiel am Boden hatte, stand der Heimsieg auf wackeligen Beinen. Mittwoch steigt das Rückspiel.

Northeim. Den neuen niedersächsischen Feiertag am Mittwoch nutzt die Fußball-Oberliga, um einen Spieltag aus der Rückrunde vorzuziehen. Eintracht Northeim tritt ab 14 Uhr beim Heeslinger SC an. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Hat die Mannschaft das 4:2 vom Sonntag gegen Arminia Hannover verarbeitet?

Mit Sicherheit. Der Spielverlauf mit drei Toren in Unterzahl dürfte zudem reichlich neues Selbstvertrauen gebracht haben. Dennoch warnt Trainer Philipp Weißenborn. „Heeslingen ist ein Team, gegen das wir uns oft schwer getan haben. Auch das Hinspiel, als wir einem Rückstand hinterherlaufen mussten, hat das gezeigt“, verdeutlicht er. Seine Jungs gewannen Ende August dank zwei Treffern von Silvan Steinhoff zwar noch mit 2:1, dennoch ist die Partie am Mittwoch natürlich alles andere als ein Selbstläufer.

Wie ist die Ausgangslage für das Spiel?

Dank des fünften Heimsieges vom Sonntag ist Eintracht mit 22 Punkten auf Tabellenplatz zwei geklettert - und damit natürlich der Favorit. Heeslingen (13 Zähler) ist auf Rang 14 zuhause und Drittletzter. Die Truppe von Trainer Hansi Bargfrede hatte am Sonntag das zweifelhafte Vergnügen, gegen Spelle-Venhaus zu spielen. Der Vorjahresdritte, der nur haarscharf am Regionalliga-Aufstieg vorbeigeschrammt war, hatte sich nach völlig verpatztem Saisonauftakt und als amtierender Vorletzter am vergangenen Donnerstag von Trainer Sebastian Röttger getrennt. Nun war die Truppe unter Leitung von Neu-Coach Hanjo Vocks (zuvor Co-Trainer) natürlich extra motiviert und siegte prompt mit 2:1. Das war die erste Heeslinger Heimniederlage dieser Saison. Bis dato hatte es einen Sieg und vier Remis gegeben.

Zuvor hatte der HSC mit 0:1 in Cloppenburg verloren. Wiederum davor gab es aber gute Ergebnisse, wie ein 3:3 gegen die aufstrebende Reserve von Eintracht Braunschweig, einen 2:0-Sieg in Gifhorn oder auch einen 5:2-Erfolg gegen Arminia Hannover.

Wie endeten die Partien in der vergangenen Saison?

Aus Northeimer Sicht ziemlich unbefriedigend. Es gab nämlich zwei Niederlagen. Die erste kassierte die Eintracht am 22. Oktober im heimischen Gustav-Wegner-Stadion, als man nach einer defensiv schwachen Leistung 2:5 verlor. Das Rückspiel (22. April) war zwar knapper, doch auch hier gingen die drei Zähler beim 2:1 an die Heeslinger. Hier gibt es also reichlich Luft nach oben. Teil eins der Wiedergutmachung ist Ende August bereits gelungen, nun soll Teil zwei folgen.

Wie sieht es personell im Northeimer Lager aus?

Gut. Am Sonntag gegen Arminia genoss Weißenborn den Luxus eines 18er Kaders. Nicht dabei sein kann in Heeslingen Linus Baar, der gegen Hannover mit Gelb-Rot vom Platz musste. Auch der angeschlagene Martin Wiederhold kehrt erst Freitag wieder ins Training zurück.