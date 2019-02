Rückrundenstart gegen Atlas Delmenhorst: Northeim plant den großen Sprung

In den Testspielen zeigten die Northeimer gute Leistungen. Lediglich vergangenen Sonntag gegen Wacker Nordhausen II wurde 2:4 verloren. Doch auf eine verpatzte Generalprobe folgt ja (zumindest sprichwörtlich) oft eine gelungene Premiere.

Northeim – Nach zweieinhalb Monaten Winterpause beginnt für die Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim am Sonntag wieder der Ernst des Punktspielalltags. Der Startschuss zum ersten Pflichtspiel des Jahres fällt um 14 Uhr, wenn der SV Atlas Delmenhorst auf dem Kunstrasenplatz im Gustav-Wegner-Stadion seine Visitenkarte abgibt. Wir klären vorab die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Duell?

Die verspricht jede Menge Spannung. Northeim (35 Punkte) hat mit einem Tor Vorsprung auf den HSC Hannover als Tabellenführer überwintert. Lässt man den Dritten Eintracht Braunschweig II als nicht aufstiegsberechtigten Klub außen vor, kommt mit Delmenhorst (27/Platz vier) der erste echte Verfolger des Spitzenduos an den Rhumekanal. Und dort hat die Eintracht die riesige Möglichkeit, einen direkten Verfolger im Rennen um den Regionalligaaufstieg - im Falle eines Sieges - auf elf Zähler zu distanzieren. Das wäre eine Menge Holz bei dann nur noch elf zu spielenden und 33 zu vergebenen Punkten.

Ist die Eintracht bereit für den Start in die Rückrunde?

Auf jeden Fall. Die Jungs von Trainer Philipp Weißenborn haben am 15. Januar die Vorbereitung aufgenommen und intensive Wochen hinter sich. Höhepunkt war natürlich das einwöchige Trainingslager im türkischen Belek, in dem man die Grundlagen für eine möglichst erfolgreiche zweite Saisonhälfte gelegt hat. Neben dem Aufstieg ist ja schließlich zudem noch die Qualifikation für den DFB-Pokal drin (Pokal-Halbfinale am 22. April gegen Bersenbrück).

Auch personell sieht es gut aus. Der Kader ist nahezu komplett, lediglich der verletzte Nicolas Grupe muss passen. An Bord sind also auch wieder die zuletzt leicht angeschlagenen Melvin Zimmermann und Finn Rettstadt.

Wie endete das Hinspiel in Delmenhorst?

Das ging am 1. September mit einem 0:0 über die Bühne. Dieses Remis beendete damals die Siegesserie der Eintracht, die zuvor zwei Mal im Pokal und bereits drei Mal in der Liga gewonnen hatte.

Überhaupt haben die Northeimer seit dem Aufstieg der Delmenhorster gegen diesen Kontrahenten noch nicht gewinnen können. In der vergangenen Saison setzte sich der SV Atlas im Gustav-Wegner-Stadion trotz doppelter Unterzahl mit 3:0 durch. Beim Rückspiel am 17. März holte der FC Eintracht beim 2:2 wenigstens einen Punkt.

Delmenhorst beendete seine Generalprobe am vergangenen Wochenende mit einem 1:1 gegen Regionalligist BSV Rehden. Zufrieden war Trainer Olaf Blancke dennoch nur bedingt, weil sich zwei weitere Spieler verletzten. Mit Harings, Osei, Vollmer (alle verletzt) und Kapitän Köster (gesperrt) fehlen bereits wichtige Jungs.