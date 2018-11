Schlusslicht Cloppenburg ringt Eintracht Northeim einen Punkt ab

Kein Vorbeikommen: Eintracht Northeim mit Mattis Daube, hier im Heimspiel gegen Arminia Hannover, biss sich am Samstag in Cloppenburg die Zähne aus.

Cloppenburg. Nach zuvor vier Siegen hat der FC Eintracht Northeim am Samstag mal wieder ein Spiel der Fußball-Oberliga nicht gewonnen. Beim bisherigen Schlusslicht BV Cloppenburg kam der Tabellenführer lediglich zu einem 0:0. Damit endete für den Gegner ebenfalls eine Serie. Er hatte vorher vier Pleiten kassiert.

Trainer Philipp Weißenborn hatte seine Jungs gewarnt und darauf hingewiesen, dass Cloppenburg deutlich stärker sei, als es der Tabellenplatz aussagt. Damit lag er richtig. Über die kompletten 90 Minuten war nie zu sehen, dass der Erste beim Letzten spielte.

Die erste dicke Chance hatte zwar Yannik Freyberg für Northeim, aber nach Pass von Mattis Daube schoss er rechts vorbei (7.). Danach waren es die Gastgeber, die mehr Gefahr ausstrahlten. Drei Minuten später rettete Jannik Strüber in höchster Not. Mit einem Reflex bewahrte er sein Team vor dem Rückstand. Cloppenburgs Thoben fehlten kurz darauf wieder nur Zentimeter (15.). Sogar noch etwas knapper war BVC-Kapitän Westerveld dran. Sein Freistoß landete am Pfosten (22.).

Um in Abwesenheit des angeschlagenen Melvin Zimmermann offensiv für neue Impulse zu sorgen, kam Martin Wiederhold ins Spiel. Doch kurz darauf änderten sich die Vorzeichen. Denn die Gäste mussten die letzte halbe Stunde in Unterzahl ran. Florian Mackes sah nach einem taktischen Foul im Mittelfeld die Ampelkarte (62.).

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Cloppenburgs Ampofo (77.) verpasste den quer durch den Strafraum rollenden Ball um Haaresbreite, im Gegenzug parierte Keeper Bangma gegen Wiederhold (78.). Kurz vor dem Abpfiff war er auch bei einem 30-Meter-Freistoß von Rudolph zur Stelle.

Ghazi neuer Co-Trainer

Vor dem Spiel in Cloppenburg gab die Eintracht bekannt, dass Naji Ghazi neuer Co-Trainer der Mannschaft ist. Er soll Philipp Weißenborn besonders im Bereich Spiel- und Gegneranalyse unterstützen. Ghazi war bisher Trainer der U23. Dort folgt ihm Jan-Patric Ziegler, der nun zusammen mit Nils Reutter das Sagen hat.

Eintracht: Strüber - Hehn, Baar, Mackes, Horst, Daube - Freyberg (55. Wiederhold), Grunert (85. Rüffer), Rudolph, Mähner (66. Rettstadt) - Hillemann.