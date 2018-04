Die letzte Chance in der Oberliga für die SVG Göttingen

Schlusslicht bei Aufsteiger Sulingen

+ © Jelinek/gsd/nh Bleibt bei der SVG: Kapitän Florian Evers (li.). Archivfoto: Jelinek/nh © Jelinek/gsd/nh

Göttingen. Nach einer Pleiten-, Pech- und Pannensaison klärt sich das sportliche Schicksal der SVG Göttingen innerhalb von nur fünf Tagen. Nur wenn die Schwarz-Weißen am Samstag (16.30 Uhr) beim TuS Sulingen und am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) bei TB Uphusen gewinnen, haben sie in den verbleibenden vier Partien noch eine reelle Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga.