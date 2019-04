Showdown der Aufstiegskandidaten - Eintracht Northeim erwartet den HSC Hannover

Northeimer Jubel im Hinspiel: Am 21. Oktober gewann die Eintracht in Hannover mit 2:0. Am Sonntag kommt der HSC als Spitzenreiter ins Gustav-Wegner-Stadion.

Northeim – Der 26. Spieltag der Saison 2018/19 in der Fußball-Oberliga ist ein ganz besonderer. Sonntag ab 14 Uhr steigt im Gustav-Wegner-Stadion das Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer HSC Hannover und Verfolger Eintracht Northeim. Dazu hier alle wichtigen Infos.

Wie ist die Ausgangslage vor der Partie?

Diesen 90 Minuten fiebern die Teams aus beiden Lagern seit Wochen entgegen. Der seit zehn Ligaspielen unbesiegte HSC Hannover kommt mit zwei Zählern Vorsprung an den Rhumekanal. Die Gastgeber haben ihrerseits das um einen Treffer bessere Torverhältnis, verloren allerdings die letzten beiden Heimspiele gegen die Aufsteiger Hagen/Uthlede und MTV Wolfenbüttel.

Seit der vergangenen Woche steht zudem fest, dass nur der HSC und die Eintracht aus der Oberliga eine Regionalliga-Lizenz für die Serie 2019/20 beantragt haben. Außer diesem Duo kann also kein anderer Klub aufsteigen. Der Meister schafft dies direkt, der Zweite muss Relegationsspiele gegen einen Regionalligisten bestreiten.

Entscheidet sich am Sonntag also das Titelrennen?

Nein. Eine Vorentscheidung könnte allerdings fallen. Und zwar in dem Fall, wenn der HSC alle drei Punkte verbucht. Dann hätten die Hannoveraner bei nur noch vier ausstehenden Partien fünf Zähler Vorsprung. Das wäre eine Menge Holz bei nur noch zwölf zu vergebenen Punkten. Im Falle eines Heimsieges würden die Northeimer den Thron zurückerobern. Bei einem Unentschieden würde logischerweise alles beim Alten bleiben. Die Eintracht müsste dann in den kommenden Wochen auf einen Ausrutscher des Kontrahenten hoffen.

Wie endete das Hinspiel zwischen diesen Teams?

Das ging am 21. Oktober fast schon unerwartet souverän mit 2:0 an die Northeimer. Melvin Zimmermann und Yannik Freyberg machten den Auswärtsdreier perfekt. Dabei waren die Gäste damals nicht unbedingt mit übermäßig breiter Brust in die Landeshauptstadt gereist, schließlich waren von den fünf Partien zuvor vier verloren gegangen. Das 2:0 war dann zugleich der Auftakt von fünf Erfolgserlebnissen in Serie.

Am Rande: Die beiden Klubs hatten bereits am 5. August im Achtelfinale des NFV-Pokals das Vergnügen miteinander. Auch diese Partie gewann Northeim - und zwar 3:1. Tore: Melvin Zimmermann (2) und Thorben Rudolph. Nun soll der HSC zum dritten Mal in dieser Spielzeit geknackt werden.

Wie sieht es personell bei den Gastgebern aus?

Fragezeichen stehen hinter dem Einsatz von Thorben Rudolph. Nach seiner Adduktorenverletzung trainiert er zwar, ob er aber spielen kann, ist noch offen. Richard Hehn und Linus Baar haben zudem muskuläre Probleme.

Wie geht Trainer Philipp Weißenborn die Partie an?

„Wir bereiten uns auf dieses Spiel vor, wie auf jedes andere auch. Wir machen keinen Unterschied, ob der Gegner Hannover, Uphusen oder Wolfenbüttel heißt. Ich bin mir aber sicher, dass ich die Jungs nicht zusätzlich motivieren muss. Die wissen, um was es geht.“