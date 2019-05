Siegen für maximalen Druck! Eintracht Northeim spielt Freitagabend bei Eintracht Braunschweig II

Northeim – Das letzte Auswärtsspiel der Saison in der Fußball-Oberliga hat es in sich für den FC Eintracht Northeim. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Wir werfen einen Blick auf das Geschehen vor der Partie bei Eintracht Braunschweig II, die bereits am Freitagabend um 19 Uhr in der Löwenstadt angepfiffen wird.

Die Ausgangslage

Vor einer Woche schien das Titelrennen fast gelaufen. Doch nach Northeims Sieg gegen Gifhorn und dem Patzer des HSC Hannover in Wolfenbüttel ist plötzlich wieder Feuer drin. Sechs Punkte gibt es noch, der HSC hat zwei Zähler Vorsprung, das Torverhältnis ist ausgeglichen (je +20). Die Northeimer können also mit einem Sieg in Braunschweig (vorübergehend) zurück an die Tabellenspitze springen, da Hannover erst am Sonntag ab 15 Uhr daheim auf Uphusen trifft.

„Wir wollen mit drei Punkten am Freitagabend für maximalen Druck auf den HSC sorgen“, sagt Northeims Coach Philipp Weißenborn, der sich gedanklich auch schon mit den beiden Aufstiegsspielen gegen einen Regionalligisten angefreundet hatte. Nun könnte es also sogar noch mit dem direkten Aufstieg als Meister klappen. Am letzten Spieltag (18. Mai) empfängt die Eintracht den bereits feststehenden Absteiger Cloppenburg, der HSC muss zu Hagen/Uthlede. Alles scheint möglich vor den letzten 180 Minuten der regulären Saison.

Der Gegner

Auch Gegner Eintracht Braunschweig II (Platz drei) trägt seinen Teil dazu bei, dass die Partie ihren ganz speziellen Charakter bekommt. Schließlich ist die Begegnung die letzte vor heimischem Publikum, bevor die U23 der Löwen aufgelöst wird. Diesen Schritt hat der Klub im Frühjahr angekündigt, um Geld zu sparen. Nun haben Verein und Fans dazu aufgerufen, das letzte Heimspiel dieser Mannschaft zu einem ganz besonderen zu machen. Damit möglichst viele Löwen-Anhänger live dabei sein können, wurde das Duell auf Freitagabend vorgezogen, um dem ursprünglich parallelen Auftritt der 1. Mannschaft am Samstag in Halle aus dem Weg zu gehen. So werden auf dem Nebenplatz des Eintracht-Stadions an der Hamburger Straße viele Fans erwartet. Vierstellig soll die Zahl auf jeden Fall werden. Andere Schätzungen gehen sogar von 2000 bis 3000 aus.

Wie dem auch sei: Trainer Weißenborn will, dass sich seine Jungs voll und ganz auf sich konzentrieren. „Alles andere macht keinen Sinn. Die Oberliga ist verrückt. Bei unserem Sieg gegen Gifhorn hat sicher nicht alles geklappt. Aber es war ein Schritt in die richtige Richtung.“ Freitag soll der nächste folgen.

Die Personalsituation

Paul Mähner kehrt nach abgelaufener Gelbsperre zurück. Thorben Rudolph (Nasenbeinbruch) trainiert wieder und soll nach Möglichkeit mit einer Gesichtsmaske dabei sein. Melvin Zimmermann (Adduktoren) und Florian Mackes (Virusinfektion) müssen passen.