„Es gibt noch eine Menge zu tun“

Northeim – Nein, über einen Mangel an Arbeit oder zu viel Freizeit muss sich Simon Schneegans aktuell keinen Gedanken machen.

Der 33-Jährige hat zur aktuellen Saison das Traineramt beim Fußball-Oberligisten Eintracht Northeim übernommen. Die Spielzeit hat zwar noch nicht begonnen, aber der Vizemeister der vergangenen Serie in der Fußball-Oberliga steckt mitten in der Vorbereitung – und die ist nicht nur für die Kicker anstrengend.

„Es gibt eine Menge zu tun“, sagt Schneegans, der als Trainer die Nachfolge von Philipp Weißenborn antrat. Weil Weißenborn erkrankt ist, wurde dessen Aufgabengebiet als Sportlicher Leiter aufgeteilt. „Gemeinsam mit Tim Schwabe und Danny Bachmann bis ich jetzt auch für die Kaderplanung verantwortlich“, sagt Schneegans, der in allen organisatorischen Fragen Unterstützung von Hartmut Denecke erhält.

Auf dem Gebiet der Kaderplanung gibt es aktuell noch viel zu tun. Denn die zahlreichen – und teilweise späten – Abgänge haben Lücken in den Kader gerissen. Die müssen gefüllt werden mit Spielern, die das Zeug zur Oberliga haben. Die Stürmer Julian Kratzert (vom SCW Göttingen) und Ilyas Bircan (TuSpo Petershütte) wurden bereits verpflichtet. Aktuell tummeln sich 22 Spieler im Kader, der wegen Verletzungen und Urlaub aktuell aber extrem ausgedünnt ist.

„Wir wollen mit mindestens 23 Spielern arbeiten. Bis zu 25 Akteure im Kader der ersten Mannschaft sind möglich“, sagt Schneegans, der in der Trainingsarbeit von Oliver Hille (zuletzt Trainer des SC Hainberg) unterstützt wird. Panikkäufe soll es aber nicht geben, versichert der Beamte der Bundespolizei. „Wir müssen nicht noch Zwangskäufe machen, um auf eine bestimmte Kaderstärke zu kommen.“ Priorität habe die Verpflichtung eines Verteidigers.

Von den Neuzugängen ist Schneegans überzeugt. Kratzert sei zwar noch länger verletzt, habe aber schon mehrfach seine Qualität als Torjäger in der Landesliga nachgewiesen. „Er ist mit 24 Treffern Torjäger der Landesliga geworden – und das bei einem Absteiger“, sagt der Eintracht-Coach. Sturmkollege Bircan sei ein Spielertyp, der Eintracht gefehlt habe. „Sehr aggressiv, auch in der Rückwärtsbewegung. Und er sucht den Abschluss. Er wird seine Tore machen.

Jonas Hille (SC Hainberg) bewertet er als spielstarken Innenverteidiger. Die Aggressivität und Erfahrung schätzt der Northeimer Trainer an Maurice Fiolka, dem Verteidiger, der vom FSC Lohfelden kam. „Er ist nicht der Typ, den man sich als Schwiegersohn wünscht. Wenn man erfolgreich Fußball spielen will, dann braucht man solche Spieler.“ Cetin Erbek (vom VfV Hildesheim) hat über 100 Regionalligaspiele gemacht. „Ein Glücksfall für uns“, sagt Schneegans über den Mittelfeldspieler, der in Dassel wohnt.

Viel umkrempeln wird Schneegans bei der Eintracht nicht. „Es wird sich gar nicht so viel ändern“, sagt der Coach, der bei Ballbesitz auf ein 3-4-3-System setzt, in der Defensive mit einem 5-2-3 oder 5-3-2 spielen lassen will. Der Erfolg der vergangenen Jahre sei kein Zufall gewesen, sagt Schneegans, der um die Schwere seines Jobs weiß. „Das zu wiederholen, wird schwierig. Wir wollen gut in die Liga starten und dann konstant bleiben.“