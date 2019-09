Starke Bilanz des SSV Nörten: Nur Siege in Lenglern

Kommt die Tormaschine wieder in Schwung? Der SSV Nörten um Nils Hillemann (am Ball) und Jannik-Casal Wienecke (li.) muss in Lenglern antreten. Spartas Marcel Heimbüchel (Zweiter von links) beobachtet die Aktion.

Northeim – Über Heimspiele am Sonntag freuen sich am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga die SG Denkershausen/Lagershausen und der FC Sülbeck/Immensen. Der auf den vierten Tabellenplatz abgerutschte Favorit SSV Nörten-Hardenberg muss bei der SG Lenglern antreten.

SG Lenglern - SSV Nörten-Hardenberg (So. 15 Uhr). „Wir haben so viele erfahrene Spieler in der Mannschaft, da hätte ich nicht erwartet, dass wir ein Spiel wie zuletzt gegen Bovenden noch aus der Hand geben würden“, sagt Nörtens Trainer Jan Diederich im Rückblick auf das 2:2 am vergangenen Spieltag. Kein Wunder deshalb, dass Diederich sich vor allem endlich konstante und konzentrierte Leistungen wünscht. Auch deshalb, weil sich die von Trainer Thomas Hellmich neuformierte Lenglerner Truppe bislang achtbar aus der Affäre zieht. „Lenglern hat zuletzt zwei Mal gewonnen, darunter ein 2:1-Sieg bei Bergdörfer. Das wird nicht ganz einfach für uns, obwohl wir in Lenglern eigentlich immer gute Spiele abgeliefert haben“, sagt Diederich. Die Bilanz spricht jedenfalls deutlich für die Gäste: Seit dem Aufstieg der SGL im Jahr 2013 feierte Nörten in sechs Spielzeiten beim 3:2, 3:0, 3:0, 4:2, 5:1 und 1:0 ausnahmslos Siege in Lenglern.

SG Denkershausen/Lagershausen - SV Rotenberg (So. 16 Uhr). „Unser derzeitiger Tabellenstand ist trügerisch, denn vom ersten Abstiegsplatz trennen uns gerade mal drei Punkte“, bemerkt SG-Spielertrainer Marcel Braun. Daher wäre es für die Denkershäuser wichtig, das Heimspiel gegen den Aufsteiger zu gewinnen. „Wir müssen uns auch keine Gedanken darüber machen, dass Rotenberg gegen Nörten zwölf Gegentreffer kassiert hat. Das ist kein Maßstab für uns. Auch Rotenberg verfügt über Qualität. Wir müssen unser Spiel machen und da wäre es wichtig, wenn wir wie zuletzt gegen Sülbeck in der Abwehr sicher agieren“, sagt Braun. Bei der geplanten Mission Heimsieg fehlen den Denkershäusern Nico Hildebrandt (Dienst) und Noah Ellies (gesperrt). Rotenberg verlor zuletzt bei Sparta Göttingen mit 0:2.

FC Sülbeck/Immensen - Bovender SV (So. 15 Uhr). Beide Teams kennen sich aus der ersten Runde des Bezirkspokals, als Sülbeck in Bovenden nach ausgeglichener Partie mit 2:1 gewann. „Bovenden hat damals viel Druck gemacht. Damit hatten wir zu Beginn Probleme“, erinnert sich Tom Grobecker. Er hofft, dass sein Team aus den zahlreichen Standardsituationen endlich mal Kapital schlägt. Eine Forderung, die Trainer Markus Schnepel bereits nach dem torlosen Remis in Denkershausen stellte. Die gefühlten 30 Ecken verpufften nahezu gefahrlos vor dem Gästetor. Schnepel kann am Sonntag wieder auf Yurgen Salfeld zurückgreifen. Der aktuelle Tabellenneunte aus Bovenden reist mit der Empfehlung eines 2:2 in Nörten-Hardenberg an. osx/mwa