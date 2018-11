SVG 5:1 gegen Weende: Derbyknoten geplatzt

Göttingen. Nein, ein drittes Stadtderby wollte die SVG Göttingen in der Fußball-Landesliga nun wahrlich nicht verlieren. Gesagt, getan! Nach den Niederlagen gegen den SC Hainberg und Göttingen 05 kamen die Schwarz-Weißen nun zu einem deutlichen 5:1 (3:0)-Sieg gegen den SCW Göttingen.

„Die erste Halbzeit haben wir völlig verpennt, da waren wir einfach schlecht“, analysierte Weendes Trainer Marc Zimmermann, war indes mit der zweiten Halbzeit sehr zufrieden. „Da haben wir alles gegeben, haben Moral bewiesen. Es war ein kurioses Derby“, ergänzte Zimmermann.

Drei Foulelfmeter für die SVG

Dass die Weender in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht ins Spiel fanden, lag gleichwohl an einer fast perfekten Halbzeit, die die Gastgeber den 200 Zuschauern geradezu zelebrierten. So war die frühe 1:0-Führung nur folgerichtig, als Amin Al Debek das Leder für Nikolas Krenzek durchsteckte, der dann SCW-Keeper Julian Frischemeier überwand. Zehn Minuten später foulte Jannis Käding Al Debek. Den fälligen Strafstoß verwandelte Josu de las Heras Vicuña sicher zur 2:0-Führung der SVG. Selbiger Spieler stellte mit einem Sahnetor auf 3:0 (25.), als er einen Zuckerpass von SVG-Kapitän Florian Evers über Frischemeier ins lange Toreck hob. De las Heras Vicuña verschoss nach 40 Minuten auch noch einen Elfmeter nach Foul an Jonas Grüneklee.

27 Sekunden waren nach Wiederanpfiff gespielt, als Steffen Claaßen per Kopf nach einem Freistoß von Mike Strauß den 1:3-Anschlusstreffer erzielte. „Wir hatten da eine Wackelphase, uns dann aber auch wieder gefangen“, gab SVG-Trainer Dennis Erkner zu. Diese Phase überwanden die SVGer mit dem 4:1 durch den eingewechselten Dennis Moschanin, dem das Leder nach einem völlig missratenen Torschuss von Grüneklee vor die Füße fiel.

Kurios dann die Szene in der 68. Minute. Stadionsprecher Thorsten Tunkel hatte schon das 5:1 von Krenzek angesagt, nachdem Claaßen an der Mittellinie liegen blieb. Auf Nachfrage bei seinem Assistenten und Intervention von Zimmermann nahm der Peiner Schiedsrichter Miguel Karrasch das Tor zurück und zeigte zu aller Überraschung dem SVGer Jan Linde die Gelb-rote Karte. Der hatte vorher schon gelb gesehen und soll Claaßen gefoult haben.

Das 5:1 holte Moschanin in der 84. Minute nach, als er einen weiteren Foulelfmeter für die Schwarz-Weißen sicher verwandelte.

SVG:Henze - Doll, Hühold (82. Grams), Duell, Nazyrov - Evers, Linde - Al Debek (Moschanin), de las Heras Vicuña, Grüneklee (75. Neumeister) - Krenzek.

SCW: Frischemeier - Ludwig, M. Psotta, Käding (38. Berg), Strauß - Seidler, Claaßen - Frohn, König (79. Obermann), J. Psotta (84. Bussmann) - Kratzert.

Tore:1:0 Krenzek (12.), 2:0 de las Heras Vicuña (22./Foulelfmeter), 3:0 de las Heras Vicuña (27.), 3:1 Claaßen (46.), 4:1 Moschanin (65.), 5:1 Moschanin (83./Foulelfmeter).

Gelb-Rote Karte: Linde (68.). (wg/gsd)