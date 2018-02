Göttingen. Weil am vergangenen Sonntag das geplante Testspiel gegen den Fußball-Landesligisten TSV Kästorf den widrigen Platzbedingungen zum Opfer fiel, hat die SVG Göttingen nun kurzfristig ein neues Vorbereitungsspiel abgemacht. Am Mittwoch (19 Uhr) trifft das Oberliga-Schlusslicht auf dem Kunstrasenplatz am heimischen Sandweg auf den TSV Landolfshausen. Die Rot-Weißen überwintern in der Landesliga auf dem neunten Tabellenplatz. (raw)