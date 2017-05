Aus der Traum von der Regionalliga

Relegation zur Fußball-Regionalliga: Der Schnellcheck zu Eintrachts 0:1-Niederlage in Celle gegen Altona 93

Celle. Der FC Eintracht Northeim hat sein großes Ziel, den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga, verpasst. Am Mittwochabend kassierte die Mannschaft in Celle gegen Altona 93 die zweite 0:1-Niederlage. Damit ist bereits vor dem letzten Spieltag alles klar in Sachen Aufstieg in die Regionalliga.