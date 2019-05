Trotz 3:1-Sieg gegen Cloppenburg: Eintracht Northeim muss in die Relegation

Ein Heimsieg im letzten Spiel der Saison der Fußball-Oberliga gegen den BV Cloppenburg, während parallel Tabellenführer HSC Hannover beim FC Hagen/Uthlede keinen Dreier einfährt: Das wäre nötig gewesen, damit die Kicker vom Rhumekanal auf den letzten Drücker doch noch auf Tabellenplatz eins springen und als Meister direkt in die Regionalliga aufsteigen.

Die eigenen Hausaufgaben erledigten die Northeimer am Samstagnachmittag auch einwandfrei. Schlusslicht BV Cloppenburg wurde im Gustav-Wegner-Stadion mit 3:1 (1:0) bezwungen. Doch auch der HSC Hannover stolperte nicht. Die Landeshauptstädter ließen sich nicht lumpen, setzten sich in Hagen 3:2 durch und haben damit nach 30 Spielen 60 Punkte auf der Habenseite. Eintracht Northeim folgt dahinter mit zwei Zählern Rückstand. Die Jungs von Trainer Weißenborn müssen damit in die Saisonverlängerung. Sie treffen Ende Mai/Anfang Juni auf einen noch nicht feststehenden Regionalligisten und kämpfen dann um den Aufstieg auf Umwegen.

Was tat sich in den 90 Minuten?

Die Northeimer attackierten sofort und zeigten, dass sie ihren Teil zum direkten Aufstieg möglichst zügig in trockenen Tüchern haben wollten. Cloppenburg überquerte nur sporadisch die Mittellinie. Nach der Führung durch Yannik Freyberg (19.) ebbte der Angriffsschwung der Gastgeber allerdings ein wenig ab. Nun durfte auch das Schlusslicht der Liga ein wenig mitmachen, zeigte aber bei seinen Abschlüssen, warum man nächste Saison wieder in der Landesliga spielt.

Um gar nicht erst unnötige Spannung aufkommen zu lassen, erhöhten die Northeimer durch Martin Wiederhold kurz nach Wiederbeginn (48.). Wenigstens kurzzeitig wieder interessant wurde es zehn Minuten vor dem Ende, als Cloppenburg nach einem Foul von Northeims Keeper Christopher Meyer durch einen Strafstoß der Anschluss gelang. Im Endspurt machte jedoch Wiederhold den Deckel auf die Begegnung (87.).

Was geschah nach Spielende?

Da gingen natürlich sofort alle Blicke auf den Liveticker der anderen Partie. In Hagen, wo der HSC Hannover nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung mittlerweile nur noch knapp mit 3:2 vorn lag, wurde ein paar Minuten länger gespielt. Der Hagener Ausgleich zum 3:3 hätte die Northeimer zum Meister gemacht. Doch alles Hoffen und Daumendrücken half nicht. Die Landeshauptstädter wankten, aber sie fielen nicht.

Geht das Ergebnis in Northeim so in Ordnung?

Auf jeden Fall. Die Northeimer spulten ihr Pensum souverän herunter, gewannen verdient, ohne aber zu glänzen. Das war allerdings auch nie nötig.

Wie geht es jetzt weiter?

Am Mittwoch, 29. Mai (Tag vor Himmelfahrt), sowie am Samstag, 1. Juni, folgen für die Eintracht zwei Relegationsspiele gegen einen noch nicht feststehenden Regionalligisten. Wer dies wird, hängt unter anderem davon ab, ob der VfL Wolfsburg II (Meister der Regionalliga Nord) gegen Bayern München II (Meister der Regionalliga Bayern) den Sprung in die 3. Liga schafft. Mögliche Gegner des Oberliga-Zweiten sind Norderstedt (38 Punkte), der Lüneburger SK Hansa (37) und Egestorf-Langreder (36). Brisant: Egestorf und Norderstedt treffen am Sonntag im direkten Duell aufeinander.

Wie war die Stimmung im Stadion?

Nicht so gut, wie man hoffen durfte. Es kamen nur enttäuschende 305 Zuschauer. Man darf nicht vergessen, dass bei optimalem Verlauf am Samstag der Aufstieg der Eintracht in die Regionalliga drin gewesen wäre. So etwas gab es im Landkreis Notheim noch niemals. Doch das vielleicht schon fast zu gute Wetter sowie der letzte Spieltag in der Bundesliga hielten wohl einige Zuschauer vom Gang ins Gustav-Wegner-Stadion ab.