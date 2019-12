TSV Vellmar empfängt Babenhausen zum Kellerduell der Handball-Oberliga

"Wir brennen auf den nächsten Sieg"

Starker Mann im Rückraum: Vladimir Djuric spielte schon in Island, der Türkei, Spanien und Serbien, jetzt ist er beim Oberligisten TSV Vellmar.

Der TSV Vellmar geht nach dem Sieg in Wiesbaden mit breiter Brust in das Kellerduell der Handball-Oberliga gegen die SG Rot-Weiss Babenhausen. Die Südhessen, die als Vorletzter einen Rang vor dem Gastgeber stehen, stellen sich am Sonntag um 18 Uhr in der Vellmarer Großsporthalle vor.