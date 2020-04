Vellmarer Handballer nehmen Herausforderung Oberliga an

TSV bleibt in höchster hessischer Spielklasse

+ © Andreas Fischer Es kommt zur Neuauflage des Derbys: Vellmar und Melsungen II treffen – wie hier in der vergangenen Saison – auch in der kommenden Spielzeit aufeinander. Zu sehen sind (von links) Vladimir Djuric, Christian Damm, Adam Kiss, Tim Räbiger und Vlad-Alexandru Avram. © Andreas Fischer

Eine Videokonferenz machte es möglich, die Verantwortlichen der Handballer des TSV Vellmar haben sich „zusammengesetzt“, um in Sachen Oberliga zu entscheiden. Die Männer-Mannschaft wird die Option auf den Klassenerhalt nutzen, und auch in der nächsten Saison in der höchsten hessischen Klasse spielen.