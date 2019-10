Vellmars schwerer Gang zum Spitzenreiter Pohlheim

TSV in der Handball-Oberliga gefordert

+ © Dieter Schachtschneider Im Angriff; Niklas Willrich © Dieter Schachtschneider

Vellmar – Es war schon vor der Saison klar, dass es in der Handball-Oberliga für Aufsteiger TSV Vellmar keine leichten Spiele geben wird. Heute um 20 Uhr müssen die Nordhessen in der Sporthalle Holzheim bei der HSG Pohlheim antreten. Und das ist erneut eine von den schweren Aufgaben, denn die Gastgeber stehen mit 6:0 Punkten an der Tabellenspitze.