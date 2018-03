3:6 - SVG verliert beim Torfestival in Wunstorf

Wunstorf. „Wieder gute Kritiken, wieder verloren“ – Teammanager Thorsten Tunkel kann eigentlich nach den Spielen der SVG Göttingen eine Endlosschleife auflegen. 3:6 (1:2) verlor das Oberliga-Schlusslicht am Gründonnerstagabend beim 1. FC Wunstorf und kassierte die 15. Saisonpleite.

33 Minuten habe die SVG „alles im Griff“ gehabt, berichtete Tunkel, dann brachte Mohamad Saade den FC in Front. Zuvor hatte Stephan Kaul die Führung auf dem Fuß, vergab jedoch freistehend (15.). Glück allerdings für die SVG, als Nico Grimaldi per abgefälschtem Schuss ausglich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Deniz Aycicek das 2:1 für Wunstorf. Nach Kauls Kopfball über die Latte (50.) schraubte der FC das Ergebnis auf 6:1 hoch. Zumindest ließ sich die SVG danach nicht hängen, verkürzte noch auf 3:6. Tunkel: „Wir sind einfach zu grün hinter den Ohren.“

SVG: Younes - Linde, Grimaldi (65. Brandt), Duell, Diop - de las Heras Vicuna, Grams - Freyberg (68. Grüneklee), Evers, Al Debek (85. Ernst) - Kaul.

Tore: 1:0 Saade (33.), 1:1 Grimaldi (35.), 2:1 Aycicek (45. + 1), 3:1 Scheffler (54.), 4:1 Saade (62.), 5:1 Aycicek (65.), 6:1 Schirrmacher (76.), 6:2 Diop (82.), 6:3 Kaul (89.).

SR: Lampe (Kamperfehn) - Zuschauer: 150. (gsd) Foto: zje/nh