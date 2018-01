„Wir arbeiten am Wunder vom Sandweg“

Fußball-Oberliga: Schlusslicht SVG Göttingen hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben

+ Schwierige Mission: Trainer Jan-Philipp Brömsen will den Absturz in die Landesliga noch verhindern. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. In der gesamten Vorrunde nur zwei von 16 Partien gewonnen, neun Punkte Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz und ein desaströses Torverhältnis von 19:44: Man muss schon ein großer Optimist sein, um der SVG Göttingen in der Fußball-Oberliga noch eine echte Chance auf den Klassenerhalt einzuräumen. Aber genau zu dieser Kategorie Mensch zählt Thorsten Tunkel. „Wir könnten den Spielbetrieb einstellen, wenn wir nicht mehr an den Ligaerhalt glauben würden“, sagt der Fußballabteilungsleiter der SVG.