„Wundertüte“ Gifhorn bei der SVG Göttingen 

Fußball-Oberliga: Sandweg-Elf im Nachholspiel

+ Wieder Chef auf dem Feld: SVG-Spielertrainer Nicola Grimaldi (li.) gegen Cloppenburgs Benny Boungou. Foto: zje/gsd

Göttingen. Nach dem Spielausfall am vergangenen Samstag bei TB Uphusen stehen der SVG Göttingen nun zwei Heimspiele in Folge bevor. Am Mittwoch (18.30 Uhr) ist der MTV Gifhorn am Sandweg zu Gast, am kommenden Sonntag treten die Schwarz-Weißen zuhause gegen Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus an.