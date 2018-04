Yannik Freyberg wechselt von der SVG Göttingen zum FC Eintracht Northeim

Northeim. Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim hat am späten Freitagabend den nächsten Neuzugang für die neue Serie bekannt gegeben. Es ist Yannik Freyberg, der von der SVG Göttingen an den Rhumekanal wechselt. Hier die gemeinsame Mitteilung der beiden Vereine im Wortlaut:

„Die SVG Göttingen und der FC Eintracht Northeim geben den Transfer von Yannik Freyberg bekannt. Der Offensivspieler wechselt zur neuen Saison von der SVG zur Eintracht.

Thorsten Tunkel von der SVG Göttingen betont die gute Zusammenarbeit zwischen den Vereinen. „Wir bringen auch den Transfer gut über die Bühne und wünschen Yannik das aller Beste für die Zukunft. Die Tür steht bei uns jederzeit für ihn offen und niemand nimmt ihm den Wechsel auch nur ansatzweise übel“, so Tunkel.

Eintrachts Trainer und sportlicher Leiter Philipp Weißenborn: „Ich bedanke mich bei der SVG und vor allem bei Thorsten. Die Verhandlungen und Rücksprachen sind von tiefem Vertrauen geprägt und sehr angenehm.“

Über seinen neuen Schützling ist er voll des Lobes. „Ich freue mich, dass es mit Yannik diesen Sommer klappt. Wir waren letztes Jahr schon in guten Gesprächen und sind auch in gutem Kontakt geblieben. Er bringt viel Erfahrung mit nach Northeim, ist ein gestandener Spieler der Oberliga. Er ist schnell und torgefährlich und hat ein gutes Gespür für Timing. Das wird uns helfen. Außerdem glaube ich, dass in ihm eine Menge Ehrgeiz steckt und er bereit ist, nochmal mit viel Feuer eine neue Aufgabe anzugehen.“

Freyberg selbst freut sich auf seine neue Aufgabe. „Ich hatte jetzt sieben gute Jahre bei der SVG und habe gemerkt, dass ich etwas auf der Stelle trete und gerne mal aus meiner Komfortzone raus möchte. Die schlechte Saison war dabei nicht ausschlaggebend. Ich hatte letztes Jahr schon nachgedacht einen neuen Weg einzuschlagen, da hat es aber von beiden Seiten noch nicht gepasst. Jetzt bin ich mir sicher. Die Mannschaft ist super jung, hält gut mit in der Oberliga und wenn sie weiter wächst, kann einiges gehen. Da habe ich Bock drauf.“