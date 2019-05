Zumindest bis Sonntag ist Eintracht Northeim wieder Tabellenführer

Braunschweig – Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim hat sich eindrucksvoll im Titelrennen der Fußball-Oberliga zurückgemeldet. Nach dem jüngsten Patzer des HSC Hannover in Wolfenbüttel sowie dem Northeimer Heimsieg gegen Gifhorn legten die Jungs von Trainer Philipp Weißenborn am Freitagabend nach: Sie gewannen bei Eintracht Braunschweig II 3:1. Eine Viertelstunde vor dem Ende hatte man noch 0:1 hinten gelegen.

Was tat sich in den 90 Minuten in Braunschweig?

Nach einer Ecke war Ayaz zur Stelle und köpfte die Führung für Braunschweig (21.). Kurz danach hätte Franke fast nachgelegt, aber Keeper Meyer lenkte den Ball über die Latte. Northeim berappelte sich und wurde offensiver, doch immer wieder kam der letzte Pass zu ungenau.

Die zweite Halbzeit war dann die stärkste seit Monaten. Wiederhold hätte den Ausgleich machen müssen - drüber! Rettstadt, Blötz und Grunert gewannen fast jeden Zweikampf. Bei Grunerts Schuss an den Pfosten fehlten nur Zentimeter (56.). Auch Freybergs Drehschuss war gefühlt schon drin (62.). Dass es bis zur 77. Minute dauerte, ehe der Ausgleich fiel, war kaum zu glauben. Dann war es Hillemann, der Sekunden nach seiner Einwechslung goldrichtig stand. Der Bann war gebrochen. Rudolph und Grunert mit einem Doppelschlag drehten die Partie.

Geht das Ergebnis so in Ordnung?

Ja. Northeim war in der zweiten Halbzeit drückend überlegen. Das verdient größten Respekt gegen einen keineswegs schwachen Tabellendritten. Einfach stark!

Was hat das für Folgen im Aufstiegsrennen?

Northeims Plan ging voll auf. Dank des Dreiers übernahm die Eintracht mit einem Zähler Vorsprung die Tabellenspitze. Jetzt hat der HSC Hannover mächtig Druck bei seinem Spiel am Sonntag. Gibt es gegen Uphusen keinen Heimerfolg, geht Northeim als Tabellenführer in den letzten Spieltag.

Wie viele Zuschauer waren denn nun da?

Die Partie war das letzte Heimspiel von Eintracht Braunschweig II. Der Klub meldet die U23 nach der Saison ab, um Geld zu sparen. Also hatten im Vorfeld die Fans dazu aufgerufen, die Mannschaft gebührend zu verabschieden. Erwartet wurden über 1000 Fans. Spekuliert wurde sogar über deutlich mehr. Es kamen „nur“ 872. Für die Oberliga eine starke Zahl, aber erhofft hatte man sich mehr.