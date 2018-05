Zweite Pleite für die SVG Göttingen gegen Delmenhorst

Göttingen. Die SVG Göttingen verlor ihr letztes Heimspiel in der Fußball-Oberliga gegen Atlas Delmenhorst

„Ich hatte mich so ein wenig an das Hinspiel erinnert“, meinte ein völlig frustrierter SVG-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel nach der 0:5 (0:2)-Pleite der Schwarz-Weißen gegen den SV Atlas Delmenhorst, das mit 25-minütiger Verspätung angepfiffen wurde, weil die Gäste im Stau gestanden hatten. Nach dieser siebten Heimniederlage kann die SVG Göttingen auch mit einem Sieg im Kellerduell am kommenden Wochenende in Celle nicht mehr vom letzten Tabellenplatz wegkommen.

Im Hinspiel setzte es für die Göttinger eine 2:9-Klatsche, vierfacher Torschütze der Delmenhorster war damals Patrick Degen, der dieses Mal aber leer ausging. „Zwischen dem 0:1 und dem 0:2 müssen wir vier Tore machen“, ärgerte sich Tunkel maßlos über die miserable Chancenverwertung der Gastgeber, die zweimal durch Yannick Freyberg (8. und 10. Minute), Stephan Kaul (13.) und Ali Ismail (18.) mindestens hätten ausgleichen müssen. Da machten es die Delmenhorster schon wesentlich besser. Gleich ihre erste Chance nutzte Atlas durch Lars Scholz nach nur fünf Minuten zum 1:0.

Innenverteidigung überfordert

Trainer Nicola Grimaldi hatte Ole Grams und Benjamin Duell in die Innenverteidigung gestellt, der etatmäßige Abwehrchef Janek Brandt spielte neben Florian Evers auf der Sechserposition. Sowohl Grams als auch Duell waren gleichwohl überfordert, denn auch beim 0:2 (18.) sah die Innenverteidigung nicht gut aus. Nach einem Torwartfehler traf Ismail in der 38. Minute nur den linken Pfosten.

„Wir haben sämtliche Grundtugenden nicht auf den Platz gebracht, die uns noch in den letzten Spielen ausgezeichnet haben“, meinte Grimaldi, als da wären Kampfeswillen, Leidenschaft. Die SVGer versuchten nach dem Seitenwechsel indes vergeblich, den Anschlusstreffer zu erzielen. Vielmehr erhöhte nach jeweils haarsträubenden Abwehrfehlern zuerst Steven Müller-Rautenberg auf 3:0 (68.), der eingewechselte Marco Priessner (70.) und erneut Lars Scholz (84.) mit seinem dritten Treffer auf 5:0. Dazwischen jedoch weitere Großchancen der Gastgeber durch Kapitän Florian Evers, der aus der Distanz nur die Oberkante der Latte traf (78.) und auch Freyberg, der aus halblinker Position dieses Mal nur die Unterkante der Latte traf (83.). Zumindest einen Treffer hätten sich die Göttinger verdient gehabt.

0:5 ein schlechter Witz

„Das 0:5 ist ein schlechter Witz“, schimpfte Tunkel, der dieses Ergebnis nicht fassen konnte. In der Tat hatte das Ergebnis ein wenig den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Zumindest hatten die rund 80 sehr lauten Atlas-Fans genügend Grund zum Jubeln und so sicherlich eine feucht-fröhliche Heimfahrt. (wg/gsd)