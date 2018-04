Obermeiser/Westuffeln und Zierenberg trennen sich 1:1 

Verfolgerduell in der Kreisoberliga endete Remis

+ Vorbereiter: SG-Spieler Timon Peer (rechts), hier gegen Shaban Mustafa, war Vorarbeiter für den 1:1-Ausgleichstreffer. Foto: Michl

Hofgeismar/Wolfhagen. Am Ostermontag steigt der zweite Teil des Nachholprogramms in der Fußball-Kreisoberliga. Die Partie in Grebenstein wurde abgesagt.