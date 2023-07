Offensiv stärker aufgestellt: SG Goddelsheim/Münden präsentiert fünf neue Spieler

Teilen

2+5: Auch die Trainer zählen bei der SG Goddelsheim/Münden auf ihrer Position zu den Neuzugängen. Das Bild zeigt hinten (v.l.) Trainer Marco Vesper, Stefanos Tziabaditis, Fabian Scheuermann, Trainer Benjamin Wendel; vorn (v.l.): Lars Dohle, Steve Wenzek, Benedikt Schweitzer. © bb

Seit zehn Tagen ist der Fußball-Gruppenligist SG Goddelsheim/Münden wieder im Training und präsentierte nun die Neuzugänge.

Goddelsheim – Der Spielgemeinschaft geht auch in Sachen Übungsleiter neue Wege: Die Spielertrainer-Doppelspitze Marco Vesper und Benjamin Wendel tritt das Erbe von Coach Jens Fresen an. „So früh wie möglich den Klassenerhalt erreichen“ beschreibt Vesper schnell das Saisonziel. Die Mannschaft hat drei Stammkräfte verloren und vier Neuzugänge hinzubekommen.

Das hört sich zunächst besser als eine Patt-Situation an, doch Vesper muss eingestehen: „In der Defensive haben wir etwas an Qualität eingebüßt.“ Dieser Verlust solle vereinsintern durch mehr Teamgeist wieder ausgeglichen werden, sagt Vesper.

Verlust von drei Stammkräften tut weh

Neben Keeper Manuel Mitze (TSV Altenlotheim) sind Tim Fresen und Michael Kuhnhenne zu ihrem Heimatverein TuS Medebach zurückgekehrt. „Alle drei waren Stammkräfte, das tut schon ein bisschen weh“ muss der neue Trainer eingestehen. Trost gibt ihm hier der Blick in die Offensivabteilung : „Dort sind wir jetzt etwas breiter aufgestellt.“ Von Kreisoberliga-Absteiger SG Eppe/Niederschleidern kam Lars Dohle, vom A-Ligisten SG Buchenberg/Ederbringhausen Benedikt Schweitzer. „Beide wissen, wo das Tor steht“, meint Vesper. Schweitzer lag mit 23 Treffern an Nummer zwei der A-Liga-Torschützenliste.

Guten Eindruck hinterlassen

Vom Nachbarn SG Neukirchen/Sachsenberg wechselte Torwart Steve Wenzek zum Gruppenligisten. Tobias Scheuermann kommt aus der eigenen Jugend und Stefanos Tziabaditis kam bereits im Laufe der vergangenen Saison zur SG. „Zwei der der Neuzugänge haben in den bisherigen Trainingseinheiten einen starken Eindruck hinterlassen“, freut sich der neue Coach. Nur Lars Dohle muss nach seiner Knöchelverletzung noch kürzertreten. „Er hofft, dass er im August wieder voll einsteigen kann“, erzählt der Trainer.

Mit Spielen im Kreispokal gegen die SG Fürstenberg/Immighausen am kommenden Mittwoch (19 Uhr), der Teilnahme am Möbelkreis-Cup am kommenden Freitag in Netze und demTestspiel am 21. Juli gegen den TuS Medebach soll die Grundlage für die Mission Klassenerhalt gelegt werden. Die SG trifft zum Saisonauftakt beim Verbandsligaabsteiger TSV Wabern an. bb