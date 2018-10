Olympia fügt Tabellenführer BC Sport mit 4:3 die erste Niederlage zu

Hatten auch am Sonntag nach ihrem 4:3-Sieg Grund zum Feiern: Die Olympianer (von links) Sebastian Schmidt, Bilal Saadan, Nico Hanack, Mazdak Mahdavi, Moritz Köhler und Onur Kaygusuz, hier im Spiel bei der SG Söhrewald.

Das Duell David gegen Goliath war es nicht ganz. Aber beinahe. Doch David machte auf bockig und brachte Goliath zu Fall. Wie am Sonntag im Kasseler Derby der Fußball-Kreisoberliga, wo die Spvgg. Olympia den BC Sport schlug.

Die Gäste vom Großen Kreisel kamen als ungeschlagener Spitzenreiter nach Niederzwehren. In zehn Spielen hatten sie nur einen Punkt abgegeben. Aufsteiger Olympia ging als Drittletzter in das Duell. Aber schon bald nach dem Anpfiff deutete sich an, dass es für die Sportianer kein Spaziergang werden würde.

Die Gastgeber saßen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern suchten ihre Chance. „Ich hatte die Jungs gebeten, als Team aufzutreten. Jeder hat für jeden gekämpft“, sagt Stefan Böcking. Der Olympia-Trainer setzte auf eine Dreierkette und sah sich bestätigt: „Wir sind über die Außen Cihan Metz und Baris Budak durchgekommen. Drei unserer Tore fielen so.“

Gleich die ersten Chancen nutzen die Kleeblätter durch Moritz Köhler (7.) und Mazdak Mahdavi (22.) zur 2:0-Führung. „Da war der BC Sport perplex. Sie haben nichts hinbekommen, bei uns hat alles gepasst“, sagt Böcking. Zwar verkürzte Mirko Tanjic (25.), aber Lukas Köhler konterte mit dem 3:1 (28.).

„In diesem Moment dachte ich, es könnte was gehen für uns“, sagt Böcking. Auch auf das 2:3 durch Dennis Salioski (53.) antwortete Olympia in Person von Moritz Köhler prompt mit dem 4:2 (64.). Selbst nachdem der BC Sport durch Nima Latifiahvaz (68.) erneut herangekommen war, brach die Spvgg. nicht ein. „Ich hatte in denn letzten 20 Minuten nicht dass Gefühl, es könne noch etwas passieren“, sagt Böcking. Und das, obwohl seine Elf nach Gelb-Rot für Manuel Urrutia Kraft (83.) nur noch zu zehnt spielte.

Für eine Feier reichte es nach dem Triumph nicht mehr. „Die Jungs waren platt. Aber die Euphorie kommt sicher heute im Training noch mal auf“, sagt Böcking und denkt voraus: „Am Mittwoch gegen Sandershausen müssen wir den Sieg vergolden. Sonst bleibt er eine Randnotiz.“

„Hut ab. Olympia war besser und hat die Punkte mit Kampf und Leidenschaft verdient. Vielleicht ist die Niederlage nicht so schlecht. Dann bleiben wir auf dem Boden und wissen, dass der Titel kein Selbstläufer ist“, sagt Leon Palushaj, Trainer des BC Sport.