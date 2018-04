OSC Vellmar erkämpft sich mit beherzter Leistung 1:0-Sieg gegen Ginsheim

Vellmar. Das Fünkchen Hoffnung glimmt weiter. Dafür sorgte nicht nur Kapitän Christian Wollenhaupt mit dem einzigen Tor der Partie.

Das Fünkchen Hoffnung glimmt weiter. Dafür sorgte nicht nur Kapitän Christian Wollenhaupt mit dem einzigen Tor der Partie. Ausschlaggebend war zudem die beherzte, entschlossene Leistung des OSC Vellmar im Heimspiel gegen den VfB Ginsheim. Beim 1:0 (1:0) landeten die Gastgeber den zweiten Dreier in Folge und wahrten in der Fußball-Hessenliga ihre Chance auf den Klassenerhalt.

Von der ersten Sekunde an legten die Vellmarer absoluten Behauptungswillen an den Tag. Die Gäste schienen davon überrascht, und der OSC kam bald zu Gelegenheiten. Zunächst scheiterte Robin Wissemann am Außenpfosten (2.), wenig später brachten Enes Glogic und Wollenhaupt den Ball bei einer Doppelchance nicht im Tor unter (9.).

Torhüter Tobias Schlöffel entschärfte Angriffe

Doch daraus resultierte eine Ecke. Tolga Yantut brachte sie nach innen, und der OSC-Kapitän köpfte zum 1:0 ein (10.). Der Treffer tat den Gastgebern sichtlich gut und sorgte für weitere Motivation. Sie feuerten sich gegenseitig an und kommunizierten intensiv. Beinahe jeder gewonnene Zweikampf wurde bejubelt.

Und weil sie die Südhessen immer wieder früh attackierten und deren Aufbau unterbanden, gerieten sie selbst nicht oft in Gefahr. Was dennoch aufs eigene Tor kam – meist nur nach Standards – entschärfte Schlussmann Tobias Schlöffel.

Zudem blieben die Vellmarer konzentriert bis zum Abpfiff. Fehler leisteten sie sich kaum. Besonders wichtig: Sie gaben dem Gegner keine Räume, sondern standen fast immer kompakt. Ein wenig enger wurde es für die Platzherren erst in der Schlussviertelstunde. Ginsheim machte nun mehr Druck. „Unser frühes Anlaufen hatte ebenso Kraft gekostet wie der tiefe Platz. Das Tempo der ersten Hälfte konnten wir dann nicht mehr gehen“, bemerkte Trainer Mario Deppe.

Gegen Ende wurde es noch einmal brenzlig

Brenzlig wurde es für seine Elf dennoch nur selten. Am ehesten in der 79. Minute. Innenverteidiger Maximilian Blahout kommt mit dem Kopf nicht richtig an eine Ginsheimer Flanke und lenkt den Ball als Bogenlampe Richtung eigenes Tor. Ob es die längsten drei Sekunden seines Lebens gewesen seien? „Das kann man so sagen. Du weißt, der Ball fliegt irgendwo hin und hoffst, dass er nicht im Tor landet“, schilderte Blahout den kurzen Moment, der ihm wie eine Ewigkeit vorkam. Zum guten Schluss wurde der Innenverteidiger von Schlöffel erlöst, der sich länger und länger machte und den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte.

„Die Schlappe gegen Alzenau hat uns selbst geschockt. Die Siege danach gegen Frankfurt und auch im Pokal gegen Bosporus haben wieder Mut gemacht. Heute hat sich keiner versteckt, alle waren voll da“, versuchte Blahout die beherzte Vorstellung des OSC zu erklären.

Mannschaft klettert auf den drittletzten Rang

Mario Deppe drückte die Leistung seiner Elf in drei Schlagworten aus: „Charakter, Mentalität, Präsenz.“ Auch darüber hinaus empfand der OSC-Trainer Genugtuung. „Ginsheim als Sechster ist schon eine Hausnummer. Wir sind jetzt wieder im Rennen. Und nach den beiden kommenden Heimspielen gegen Lohfelden und Steinbach wissen wir, wo die Reise hingeht.“

Da war es also wieder, das Fünkchen Hoffnung für eine Mannschaft, deren Abstieg vor Wochen bereits festzustehen schien. Aber bei allem Lob für seine Elf hatte Deppe auch einen Grund zur Kritik: „Es war schade, dass wir unsere wenigen Kontermöglichkeiten nicht besser ausgespielt haben.“

Die Siegerlaune verderben ließ sich der Vellmarer Trainer davon nicht. Zumal seine Elf erstmals seit mehr als einem Jahr wieder zu-null spielte und auf den drittletzten Rang kletterte.