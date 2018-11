OSC gewinnt dank Aytemür

Mit einem 3:1 (1:1)-Heimsieg über den FSV Dörnberg festigte der OSC Vellmar seine Position im Mittelfeld der Fußball-Verbandsliga.

Die Situation der Gäste, die bisher nur neun Punkte einfuhren und in den entscheidenden Situationen patzten, wird im Kampf um den Klassenerhalt immer düsterer.

Mann des Spiels in einer weitgehend ausgeglichenen Partie war Serkan Aytemür. Der im September vom FSC Lohfelden gekommene Angreifer schoss alle drei Tore der Gastgeber. Sein erster Treffer fiel nach einer Viertelstunde. Nach einer Hereingabe vom rechten Flügel traf er von der rechten Ecke des Fünfmeterraums zum 1:0 in die kurze Ecke (16.). Die Vellmarer trugen ihre Angriffe schnell nach vorn, konnten sich in Tornähe gegen eine gut stehende Gästedeckung aber nicht mehr entscheidend durchsetzen.

Noch vor der Pause mussten sie den Ausgleich hinnehmen. Der ehemalige OSCer Fabrice Hansch behielt im Strafraum die Übersicht, legte quer zu Andreas Schulze, und der traf aus zehn Metern (41.).

Auch die zweite Halbzeit verlief ausgeglichen. Der FSV machte jedoch die entscheidenden Fehler. So verursachte Gäste-Torhüter Dominik Zeiger eine unnötige Ecke. Im Anschluss fehlte die Zuordnung, sodass Aytemür frei zum Kopfball kam und das 2:1 erzielte (68.).

Der FSV riskierte nun noch mehr. Beinahe wäre Florian Müller wenig später der Ausgleich gelungen, doch verhinderte OSC-Torhüter Max Annemüller den Gegentreffer mit einer Glanzparade. Ein Ballverlust im Mittelfeld leitete das letzte Tor ein. Vellmar spielte den Ball in die Spitze, wo Aytemür das Leder gekonnt über Zeiger hinweglupfte (85.). (red)