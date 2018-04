OSC Vellmar  siegt und hofft weiter

Vellmar. Die Hoffnung lebt weiter beim OSC Vellmar. Im Nachholspiel der Fußball-Hessenliga setzte sich die Mannschaft von Trainer Mario Deppe hochverdient mit 4:1 (2:0) gegen Schlusslicht SV Steinbach durch und nährt damit weiter die Hoffnung auf den Klassenerhalt.

„Ein schönes Spiel war es nicht, trotz des deutlichen Sieges haben wir nicht unser spielerisches Potenzial abgerufen“, analysierte Deppe die Begegnung.

Recht hatte er, trotz der frühen 1:0-Führung durch Robin Wissemann (6.), der nach einem Einwurf unbehindert auf das Gästetor zulaufen konnte und Torhüter Marco Motzkus keine Chance ließ, bekam Deppes Mannschaft keine Sicherheit in ihr Spiel. Vieles blieb einfach Stückwerk. Von den Gästen kam vor dem Seitenwechsel außer einem 25-Meter-Schuss rein gar nichts. So dauerte es bis zur 42. Minute, als sich Oliver Scherer ein Herz fasste und aus 20 Metern abzog. Hätte nicht ein Gegenspieler seinen Fuß dazwischen gehalten, wäre der Ball wohl weit am Tor vorbei gegangen, so aber wurde der Schuss zum 2:0-Pausenstand abgefälscht.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit das 3:0. Wieder war Wissemann der Torschütze, diesmal hatte ihm Enes Glogic aufgelegt, der einen feinen Pass in die Schnittstelle der Gäste-Abwehr spielte (48.).

Steinbach versuchte nun doch noch aktiv am Spiel teilzunehmen, so musste OSC-Torhüter Tobias Schlöffel sein ganzes Können aufbieten, als er einen Schuss von Sasa Dimitrijevic aus dem Winkel holte (53.) und nur eine Minute später erneut zur Stelle war und gegen Florian Münkel Kopf und Kragen riskierte.

Pech hatte nach einer Stunde Marko Utsch, als er nach Vorarbeit von Ture Ott nur den Pfosten traf. Auch Glogic hätte sich noch in die Torschützenliste eintragen können, doch seinen Schuss nach Doppelpass mit Utsch lenkte Motzkus zur Ecke (66.).

Im Gegenzug das 1:3, Steinbachs Bester Dimitrijevic zirkelte einen Schuss aus 16 Metern unhaltbar für Schlöffel in den Winkel (67.). Nun nahmen die Gäste die Zügel für etwa zehn Minuten in die Hand, ohne aber zu Einschussmöglichkeiten zu kommen.

Der eingewechselte Enver Maslak machte dann mit seinem Hackentor zum 4:1 den Sieg perfekt (80.). Den Treffer hatte Maik Siebert mit tollem Flankenlauf vorbereitet.

Sorgen bereitet dem OSC der angeschlagene Christian Wollenhaupt, der noch vor der Pause ausgewechselt werden musste.