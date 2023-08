Pascal Löhndorf und sein vielleicht wichtigstes Tor

Von: Gerhard Menkel

Pascal Löhndorf bei einem in perfekter Haltung angesetzten Kopfball. Sein Tor erzielte er mit dem Fuß. © Artur Schöneburg

Mit dem 1:0-Sieg im Hessenpokal über den Lichtenauer FV hat der TuSpo Mengeringhausen eine kleine Sensation vollbracht. Torschütze Pascal Löhndorf ist unser Kopf der Woche.

Mengeringhausen - Die „Löhnis“, wie sie kurz gerufen werden, sind beim TuSpo eine Größe. Stammspieler, vereinstreu und nur im Doppelpack zu haben. Die Löhnis, das sind Marcel und Pascal Löhndorf, eineiige Zwillinge, demnächst 27 Jahre alt, und Pascal hat sich am Sonntag mit seinem Tor zumindest im Saison-, womöglich auch im Vereinsbuch des Gruppenligisten verewigt.

Um zu ermessen, wie sehr der siegbringende Flachschuss der Vereinsseele gutgetan hat, muss man Thomas Mertens, den Geschäftsführer Finanzen und Sport der Fußballsparte, zitieren. Er hatte die Begegnung mit dem Pokalsieger des Werra-Meißner-Kreises als das „größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte“ bezeichnet. Für die Mannschaft was es das auch. „Wir haben daran gearbeitet, dass das ein Spiel wird, woran man sich erinnern kann“, erzählt Pascal Löhndorf.

Der 26-Jährige, der sich am liebsten auf den Außenbahnen links und rechts entfaltet, hat diese kollektive Arbeit gegen einen vielleicht seiner selbst zu sicheren Gegner entscheidend veredelt. Es war die 63. Minute. Tim Sommer hatte den Ball mit dem Kopf zu David Föll gespielt, der sah, dass sich Löhndorf freigelaufen hatte. Er fand ihn mit einem Steckpass, den der Teamkollege flach ins Netz jagte. Er habe nicht groß überlegt, erzählt der Schütze. Nur halbhoch wollte er den Schuss nicht noch mal ansetzen, so wie in Halbzeit eins. Diesen Ball hatte LFV-Torwart Gheorghi Bantis nämlich pariert.

Auf derselben Seite spielen die Löhndorfs nicht so gern

Es war einer der wichtigsten Torabschlüsse von Pascal Löhndorf überhaupt. Er ist kein Torjäger, trifft aber immer wieder – fünf Gruppenliga-Buden baute er in der Vorsaison. Vor allem ist er Flankengeber, ein Mann der Assists; wenn ihn nicht fehlendes Abwehrpersonal mal in die Kette zwingt, dort, wo normalerweise sein Zwillingsbruder steht.

Am liebsten ist beiden, wenn sie zusammen auflaufen. Bloß: Auf dieselbe Seite sollte sie der neue Trainer Stefan Krohne nicht so unbedingt stellen. „Wir streiten ganz gerne mal“, berichtet Pascal. Dann fliegen die Wörter. Fußballemotionen halt.

Eigentlich können sie es gut miteinander. „Wir verstehen uns, ich würde nie ohne ihn spielen wollen“, sagt Pascal. Das war ihr ganzes Sportleben so. Als sie vom Handball beim TSV Twiste zum Fußball nach Mengeringhausen wechselten, – zehn Jahre alt mögen sie gewesen sein – taten sie es gemeinsam, und gemeinsam spielten sie all die Jahre in Grün-Weiß.

Markenzeichen: die weißen Fußballschuhe

Wer sie nicht näher kennt, kann die Zwillinge schwer auseinanderhalten. Ein Merkmal: Der eine trägt den Scheitel rechts (Marcel), der andere links und Pascal hat zudem zwei, drei Muttermale im Gesicht. Auf dem Platz ist die Unterscheidung aber einfach: Pascal trägt weiße Fußballschuhe. Ein Markenzeichen. Sie gefallen ihm. Demnächst sind neue Schuhe fällig. Löhndorf wird die Farbe wohl nicht wechseln.

Man schaut Pascal Löhndorf im Spiel gern zu. Er ist technisch gut, antrittsschnell, geht mit Tempo in die Zweikämpfe und ist in der Lage, am Gegenspieler vorbeizugehen. Mitunter pfeift ihn der Trainer an. Der Spieler weiß, warum. „Ich laufe ungern zurück.“ Das sei eine seiner Schwächen, dass er nach TuSpo-Angriffen auch mal Pause mache. Bisweilen tendiere er außerdem zur Mitte, wenn er außen bleiben solle. Dann gibt’s Diskussionen.

Zur Person Pascal Löhndorf (26) spielt nicht nur Fußball in Mengeringhausen, er wohnt auch dort und plant gemeinsam mit der Freundin, in der Fachwerkstadt zu bleiben. Sein Geld verdient er in der Produktion bei Conti in Korbach. Dass er seinen Heimatverein mal verlässt und bei einem anderen Klub zu spielen, ist schwer vorstellbar. „Ich habe jetzt nicht vor, mich beruflich weiterzuentwickeln, sodass ich Mengeringhausen verlassen wollte“, sagt er. Auch wenn es dem TuSpo mal nicht so gut gehe, „dann stehe ich da und helfe“. mn

Pascal Löhndorf hat keine ganz einfachen Jahre beim TuSpo hinter sich. Seit dem Gruppenliga-Comeback der Mannschaft 2018 riss er sich dreimal die Innenbänder und zog sich einen Muskelbündelriss zu. Fällig waren jeweils drei, vier Monate Zwangspause.

Die alten Verletzungen hemmen ihn nicht, aber er geht seither nie ohne Knöchelbandage auf den Platz. „Ein kleines Ritual, ohne sie kann ich nicht spielen.“

In der neuen Saison will Löhndorf vor allem ohne Verletzung bleiben

Für die Gruppenliga-Spielzeit, die Mengeringhausen am Sonntag in Brunslar beginnt, setzt er folgerichtig den Wunsch, verletzungsfrei zu bleiben, an die erste Stelle. „Damit ich der Mannschaft auch mal 90 Minuten helfen kann.“ Klar würde er dabei gerne viele Tore, Flanken und Assists liefern – „damit wir eine erfolgreiche Saison zusammen spielen“.



Löhndorf erwartet abermals eine Serie im Zeichen des Abstiegskampfs. Er verweist auf eine schwierige Vorbereitung und den Kader ohne Neuzugänge, in dem die wichtigen Stammspieler Nico Müller und Giulian Braun wegen ihrer Dienstpflichten als Berufssoldaten nicht zuverlässig einsetzbar sind. Wenn beide kürzertreten müssten, „das tut dann halt schon weh“.



Dafür stimmt es in der Mannschaft, kein ganz unwichtiger Faktor. „Das Miteinander ist wunderbar, wir treffen uns auch privat. Die Atmosphäre ist gut, auch beim Training ziehen alle mit“, sagt Löhndorf. Und es sei super, dass junge Leute wie David Föll, Marlon Paul oder Tim Sommer schon mit 19 oder 20 Jahren einen Stammplatz hätten.



Irgendwie verzagt geht Löhndorf die Spielzeit nicht an. Honig saugt er nicht zuletzt aus dem Hessenpokal. Die Begegnung mit Lichtenau als Maßstab genommen, sehe er keine Probleme, „dass wir mit jedem Gegner mithalten können“.