Paukenschlag des TSV Wabern: Vier Neue und Derby gegen SSV Sand

Von: Sebastian Schmidt

So fiel das 1:0 im Hinspiel: Waberns Luca Wendel (l.) köpft vor den Sandern (v.l.) Simon Bernhardt und Torwart Rick Christof ein. Rechts im Bild kann Lennart Klinge daher gleich jubeln. © Pressebilder Hahn

In der Hinrunde war das Spiel beim SSV Sand der Wendepunkt für den TSV Wabern. Der erste Saisonsieg nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Verbandsliga. Auch das Rückspiel wird mit kaum weniger Spannung in beiden Lagern erwartet (Sa. 15 Uhr, Reiherwald).

Wabern – „Wir sollten das Spiel nicht höher hängen, als es ist. Aber es gibt uns die Möglichkeit, den Druck auf die Konkurrenz zu erhöhen“, macht Waberns Spielertrainer Patrick Herpe deutlich. Dessen Team lag vor dem 4:1 nach Toren von Luca Wendel (2), Fabian Korell und Jan Luca Schmeer am 1. Oktober sechs Punkte hinter dem SSV und hatte überhaupt nur zwei Zähler aus zehn Partien auf dem Konto. Aktuell liegt Wabern auf dem Relegationsrang – und der SSV ist mit drei Punkten Abstand Letzter.

Eine Entwicklung, die Sands Trainer Tobias Oliev sportlich nimmt: „Jetzt ist unser Plan, das Feld von hintenaufzurollen. Unser Vorteil im Vergleich zur Konkurrenz ist, dass wir eine sehr erfahrene Mannschaft haben“, gibt sich der frühere Hessenliga-Stürmer des 1. FC Schwalmstadt optimistisch. Der 37-Jährige, auf den Sand zusammen mit Co-Trainer Johannes Schmeer und dem Großteil des Kaders bereits für die Saison 2023/24 bauen kann, trainiert seit geraumer Zeit auch voll mit. Beim jüngsten 0:5 gegen Buchonia Flieden stand er in der Startelf – als linker Außenverteidiger.

Noch Fragezeichen beim SSV

Ob er diese für ihn ungewohnte Position auch in Wabern begleitet oder sich wieder auf die Bank setzt, lässt er offen. Im Vergleich dazu könnten der frühere Gilsa/Jesberger Steffen Klitsch oder der Ex-Waberner Daniel Wagner stürmen. Denkbar auch, dass der ehemalige Körler Sefa Cetinkaya erneut eine „falsche Neun“ gibt und von den offensiven Außen Jan-Philip Schmidt (rechts) und dem letztjährigen Gudensberger Nico Döring flankiert wird. Erstes Ziel der Gäste: Die Serie von 567 torlosen Minuten zu beenden. Seit dem 12. November, dem 3:1 gegen Johannesberg, hat das Team aus dem Kurort der Gemeinde Bad Emstal nicht mehr gewinnen können.

Allerdings möchte Oliev neun Spieltage vor Schluss noch nicht alles riskieren. Denn nach Verletzungen stoßen nach und nach etwa die Bernhardt-Brüder Steffen und Simon als SSV-Urgesteine ebenso zurück wie der Kameruner Pierre Bata. Der 35-jährige Mittelfeldspieler war in der Ukraine Halbprofi und flüchtete im Zuge des Krieges nach Nordhessen.

Anschließend Pause bis Pokal-Halbfinale

Somit ist bei den Gästen das Thema Belastungssteuerung wichtiger als beim TSV. Wabern hat nämlich anschließend bis zum 3. Mai, dem Pokal-Halbfinale in Melsungen, frei. Spielertrainer Herpe kann sich daher vorstellen, die gleiche Elf wie beim 2:2 im Nachholspiel gegen Vellmar beginnen zu lassen. Erweitert wird der Kader durch Florian Amert, der nach einer Erkrankung gegen seinen Ex-Klub zumindest wieder auf der Bank sitzen wird. Und helfen möchte, dass Wabern erneut Kraft aus dem Derby schöpfen kann.

Vier Neue kommen ligaunabhängig

Die Verbandsliga-Fußballer des TSV Wabern sind schon weit in den Planungen für die kommende Spielzeit. Nach A-Junior Max Lange stehen nun die Neuzugänge zwei bis fünf fest – und das ligaunabhängig. Alle vier Neuen sind zwischen 21 und 25 Jahre alt und alle reiften in der Jugend u.a. bei der FSG Gudensberg. Direkt vom Nachbarn aus der Gruppenliga kommt im Sommer Torhüter Maurice Sauer (22), der sich dem Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten stellen möchte.

Durchgestartet beim TSV Besse ist Paul Kuntze (21). Den 1,94 m-Hünen adelt Waberns Spielertrainer Patrick Herpe als „größtes Innenverteidiger-Talent der Region, ausgestattet mit viel Ruhe am Ball.“ Brüderlich verstärkt wird der Angriff. Denn Furkan (23) und Umut Eker (25) wechseln nach der Saison vom TSV Obermelsungen. Der beidfüßige Furkan ist mit 27 Treffern der mit Abstand beste Torjäger der Kreisoberliga, sein pfeilschneller Bruder Umut war im Vorjahr mit 14 Buden Obermelsungens treffsicherster Schütze. (von Sebastian Schmidt)