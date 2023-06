Und plötzlich sind sie alle blond: SG Ahnatal feiert Aufstieg kurios

Von: Lea-Sophie Mollus

Blondschöpfe: (oben von links) Tobias Spier, Canice Uhl, Maximilian Gellner, Paul Flecke, Jannis Flüge, Marvin Steube, Neo Fütterer, Christoph Franke, (unten von links) Philipp Nuhn, Niclas Frank, Maurice Henkel, Hendrik Maurer, Nick Hoffmann. © INstagram SG ahnatal/NH

Was war denn da los? Ihren Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga Kassel feiert die erste Mannschaft der SG Ahnatal mit einer außergewöhnlichen Aktion.

Ahnatal – Meister der Kreisliga A und damit Aufsteiger in die Kreisoberliga: Die Fußballer der SG Ahnatal haben allen Grund zu feiern. Mit dem Titel in der Kreisliga B setzt die zweite Mannschaft sogar noch einen drauf. Na, bei diesem Doppelerfolg sei es den Kickern doch mehr als gegönnt, sich ein kühles Blondes zu gönnen. Aber das hat ihnen offenbar nicht gereicht. Stattdessen sind sie nun alle blond auf dem – hoffentlich kühlen – Kopf. Was war denn da los?

„Das war eine spontane Idee“, sagt Maurice Henkel, Spieler der ersten Mannschaft. Er betreut das Instagram-Profil der SG Ahnatal, hat dort ein Foto des erblondeten Teams gepostet, über das wir auf die Aktion aufmerksam geworden sind.

Ein Friseursalon direkt vor dem Sportplatz

Zwar war der Plan bei einem lustigen gemeinsamen Abend entstanden, als Schnapsidee kann man die Aktion laut Henkel aber nicht bezeichnen. „Nur ein, zwei Kollegen waren mit ihrem Aussehen danach nicht ganz so glücklich“, die anderen weiterhin überzeugt. Bis auf wenige Ausnahmen, die ihre Köpfe – oder besser gesagt ihre Haare – wegen ihrer Jobs nicht hinhalten wollten, hat das Team mitgezogen.

Umgesetzt hat das Ganze Linda Steube, Ehefrau von Kapitän und Ideengeber Marvin Steube, die in Vellmar mit ihrer Mutter den Salon Giese betreibt. Die hat während des letzten Spiels der zweiten Mannschaft direkt vor dem Sportplatz quasi ein Friseurstudio aufgebaut und den Fußballern ihren Wunsch erfüllt. Ob jemand von ihnen zur kommenden Saison wohl mit der neuen Farbe aufläuft? (Lea-Sophie Mollus)