Andjelkovic-Elf im Halbfinale

Reichensachsen. Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach steht nach dem gestrigen 5:1 (4:0)-Erfolg gegen den Gruppenliga-Rivalen TSG Fürstenhagen als erste Mannschaft im Halbfinale des Fußball-Kreispokals.

„Bereits zur Halbzeit war unser Weiterkommen praktisch klar“, sagte SG-Sprecher Fritz Werner, nachdem TSG-Torhüter Sven Hollstein auf dem Kunstrasenplatz in Reichensachsen schon in den ersten 45 Minuten weitaus mehr im Brennpunkt des Geschehens stand als sein Gegenüber Tim Behnke. Richtig gefordert wurde der SG-Keeper erst in der 27. Minute, als er das Leder nach einem Schuss von Daniel Lauer reaktionsschnell zur Ecke lenkte.

Die größeren Einschussgelegenheiten hatte aber eindeutig die Elf von SG-Trainer Gorean Andjelkovic, Schon nach gut einer halben Stunde war die Vorentscheidung nach den Treffern von Träbing, Rippel und zweimal Nickel gefallen. Nickel verwandelte beim zwischenzeitlichen 2:0 einen Foulelfmeter, nachdem Mannschaftskamerad Schinzel im gegnerischen Strafraum nur regelwidrig gestoppt werden konnte. Nur wenig später reagierte Rippel nach einem Freistoß von Koch blitzschnell und verwertete den Abpraller.

Und zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff standen die Fürstenhagener nur noch mit zehn Akteuren auf dem Rasen, nachdem Manß nach einem Foul die Ampelkarte gesehen hatte. In Unterzahl gelang Daniel Lauer immerhin noch der Ehrentreffer.

SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach: Behnke - Oppermann, Rippel (65. Sali), Demus - Nickel, Träbing (52. Koc), Orschel, Gunkel, Scheibe, Schinzel (52. Malzfeld), Koch.

TSG Fürstenhagen: Hollstein - Guntow (46. Oliveira), Oehl, Kehrel, Hofmeister - Schulz, Goebel, Siegener, Manß - Appel, Lauer.

Tore: 1:0 Träbing (22.), 2:0 Nickel /25./Fouelfmeter), 3:0 Rippel (33.), 4:0 Nickel (44.), 4:1 Lauer (70.), 5:1 Koch (79.). (eki)