Balhorn tritt im Kreispokal-Achtelfinale bei Ligakontrahent Obermeiser/W. an

Mit Balhorn am Mittwoch in Westuffeln: Dennis Moskaltschuk (links) will sein Team in die nächste Runde schießen.

Hofgeismar/Wolfhagen. Die ersten drei Partien im Achtelfinale des Fußball-Kreispokalwettbewerbs finden am Mittwoch und Donnerstag statt.

Sieben Treffer sind im Durchschnitt pro Spiel in der ersten Runde gefallen, ganz so torreich wird es nun wohl nicht zugehen, denn in zwei Duellen stehen sich jeweils Kreisoberligisten gegenüber, zwischen Immenhausen und Dörnberg gibt es jedoch einen Zwei-Klassen-Unterschied.

SG Obermeiser/Westuffeln - SV Balhorn, Mittwoch, 19 Uhr:Dieses Duell der Kreisoberligisten ist ein echter Härtetest für beide Teams hinsichtlich der Saisonvorbereitung. Der Vizemeister und Vizepokalsieger der vergangenen Saison hat in Westuffeln eine hohe Hürde zu überspringen. Balhorn konnte mit Torjäger Dennis Moskaltschuk einen wichtigen Spieler halten. Er soll seine Farben zum Sieg führen. Die SG indes holte mit Fabrice Lindner einen schnellen Stürmer. Er trug zuletzt des Dress von Calden/Meimbressen. Im Ligabetrieb konnten sich die Vereinigten in der vergangenen Saison daheim mit 4:2 gegen die Distelberger durchsetzen. Balhorn will nun den Spieß umdrehen.

TSV Immenhausen - FSV Dörnberg, Mittwoch, 19 Uhr:Bevor der Immenhäuser Trainer Bernd Hüter das Projekt Wiederaufstieg mit seiner Elf in Angriff nehmen wird, wollen sich die Grün/Weißen gegen den zwei Ligen höher angesiedelten Gegner Selbstvertrauen holen für die anstehende Saison und die Partie offen gestalten. Dabei hat die TSV die bessere Ausgangslage. Als krasser Außenseiter kann sie völlig befreit aufspielen. Der Druck liegt beim Gast. Der FSV wird denn auch mit dem nötigen Ernst an die Sache herangehen. Er will schließlich weit kommen im Pokal und nicht so früh ausscheiden wie vorige Saison, als im Achtelfinale Schluss war. Im Elfmeterschießen verlor man seinerzeit gegen Calden/Meimbressen. Dörnberg setzte sich in der ersten Runde mit 4:0 gegen Weser/Diemel durch und empfahl sich am Wochenende mit einem 6:2 (1:1)-Erfolg im Testspiel gegen VfR Borgentreich für die anstehende Partie. Pascal Kemper und Neuzugang Pascal Adler trafen doppelt, Tobias Gunkel und Melih Bingül je einmal.

TSV Zierenberg - TSV Carlsdorf, Donnerstag, 19 Uhr: In der ersten Runde schalteten beide Teams jeweils A-Ligisten aus. Nun sind sie schon etwas mehr gefordert und angesichts der doch recht unterschiedlichen Saisonausrichtungen ergibt sich eine interessante Konstellation. Die Zierenberger wollen ganz oben mitmischen und zeigten beim 7:1 in Riede schon gute Ansätze, vor allem Neuzugang Bastian Jenzowski führte sich mit vier Treffern hervorragend ein. Der TSV aus Carlsdorf hat sich bescheidenere Ziele gesetzt, man will die Klasse halten. Die Warmetaler müssen sich die Favoritenrolle gefallen lassen. Mit zwei Unentschieden in der vergangenen Spielzeit war Carlsdorf für die Zierenbeger allerdings ein unangenehmer Gegner. (zyh)