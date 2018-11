Baunataler Torben Ludwig wird am Geburtstag zum Pokalheld

Baunatal. Diesen Geburtstag vergisst Torben Ludwig so schnell nicht. Am Dienstag ist der Fußballer des KSV Baunatal 19 Jahre alt geworden. Das erste sportliche Geschenk machte ihm an diesem Tag sein Trainer Tobias Nebe

Ludwig stand erstmals in der Startformation des Hessenliga-Teams. Und das direkt im Hessenpokal-Viertelfinale gegen den SV Rot-Weiss Hadamar im Parkstadion. Das zweite sportliche Geschenk machte sich Ludwig selbst: Er erzielte bei seiner Premiere den 2:1-Siegtreffer. Damit brachte der Pokalheld die Baunataler ins Halbfinale.

Bei seinem Startelfdebüt krönte Ludwig seine starke Leistung in der 79. Minute: Es steht im Parkstadion 1:1, als die beiden Baunataler Youngster für die Entscheidung sorgen. Der 19-jährige Kevin Degenhardt flankt von der linken Seite. In der Mitte setzt sich Ludwig im Zweikampf gegen einen Gäste-Verteidiger durch und köpft das 2:1. „Es war ein toller Moment und eine sehr schöne Erfahrung“, sagte das Geburtstagskind nach der Partie über sein Tor. Nicht nur von der Bedeutung her war es für ihn ein besonderer Treffer. Auch die Art und Weise wie das Tor fiel, war außergewöhnlich für den Mittelfeldspieler. „Bei meiner Größe erziele ich nicht so häufig ein Kopfballtor“, sagte der 19-Jährige, der nicht größer als 1,80 Meter ist. Das bestätigen seine Mitspieler. „Selbst im Training trifft er nie mit dem Kopf“, flachsen sie nach der Partie.

Wie sehr sich seine Teamkollegen mit ihm freuen, wird unmittelbar nach dem Treffer deutlich. Manuel Pforr reißt ihn zu Boden. Der Rest des Teams schmeißt sich auf ihn. Bis Felix Schäfer plötzlich anzeigt, dass der Torschütze ausgewechselt werden muss. Ludwig hat sich beim Jubeln Krämpfe zugezogen und muss raus. „Ich habe heute alles gegeben“, sagt der 19-Jährige schmunzelnd.

Vor der Partie gegen Hadamar hatten die Baunataler große Personalprobleme. Gleich mehrere Stammspieler waren gesperrt oder verletzt. Die große Chance für Ludwig, der in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend spielte. „Es ist eine tolle Geschichte für Torben. Er hat lange darauf gewartet zu spielen. Im Training hat er dennoch gut und beharrlich gearbeitet“, sagt KSV-Trainer Tobias Nebe.

Ludwig hatte es aber vor allem zwei Teamkollegen zu verdanken, dass er zum Pokalheld werden konnte. In der 51. Minute erzielte Mario Wolf mit seinem Freistoß-Hammer aus 30 Metern das 1:1 und glich Hadamars Führung durch Yves Böttler (34.) aus. Und noch ein anderer Baunataler rückte in den Fokus: Torhüter Pascal Bielert. Zwar war der KSV nach dem Ausgleich tonangebend, aber die besseren Chancen hatten die Gäste. Allerdings kamen sie nicht an Bielert vorbei. Er hielt gegen Jann Bangert (61.), Mirko Dimter (71.) und Marius Löbig (78.) glänzend. „Wir haben eine tolle Moral gezeigt. Es war ein sehr intensives Spiel“, lobte Trainer Nebe dem kämpferischen Einsatz seines Teams.

Im Halbfinale – das im kommenden Jahr bis spätestens Ende März stattfindet – haben die Baunataler erneut ein Heimspiel. Der Gegner wird entweder der FSV Frankfurt oder der FC Gießen sein. Selbst eine Teilnahme am DFB-Pokal ist nicht mehr weit entfernt. Wenn Wehen Wiesbaden in das Finale kommt und die Saison in der 3. Liga unter den besten vier Teams beendet, dann würde dem KSV schon ein Halbfinalsieg dazu ausreichen. Ansonsten qualifiziert sich nur der Hessenpokalsieger für den nationalen Wettbewerb.