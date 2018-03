Calden/M. will ins Finale

Fußball: Alter-Elf kämpft heute bei Elbetal um den Einzug ins Endspiel des Kreispokals

+ Wollen heute jubeln und das Finale erreichen: Calden/Meimbressen (von links) mit Miguel Ortega Moreno, Dennis Dittmer, Marcel Schindler und Nino Wagener tritt heute in Naumburg an. Foto: zhj

Calden. Der erste Teilnehmer am Finale um den Krombacher-Fußball-Kreispokal wird am Donnerstag (18.15) im Sportzentrum Naumburg in der Halbfinalpaarung zwischen der SG Elbetal und SG Calden/Meimbressen ermittelt.