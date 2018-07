Kreispokal: Dörnberg und Balhorn nach Auswärtssiegen im Viertelfinale

Hürde Immenhausen übersprungen: So wie sich hier Pascal Adler gegen Mohammad Niazi Yar durchsetzt, so überwand auch Dörnberg die Hürde Immenhausen sicher mit 5:0. Foto: Rieß

Immenhausen/Obermeiser. Einen standesgemäßen 0:5-Sieg feierte Fußball-Verbandsligist FSV Dörnberg im Achtelfinale des Kreispokals beim Kreisoberligisten TSV Immenhausen. Im zweiten Spiel gestern gewann Balhorn das Duell der Kreisoberligisten bei der SG Obermeister/Westuffeln mit 3:1.

Immenhausen - Dörnberg 0:5 (0:2). Ohne zu überzeugen gewann der Verbandsligist beim Gruppenliga-Absteiger. „Es ist noch Luft nach oben“, analysierte Dörnbergs Pressesprecher Andreas Weinreich nach dem 5:0-Erfolg. „Die Gäste waren besser, aber ihr Sieg fiel zwei Tore zu hoch aus“, meinte Immenhausens Trainer Bernd Hüter. Zahlreiche Fehler im Spiel ihrer Mannschaft konnten beide, sowie die etwa 80 Zuschauer sehen. „Wir haben hinten teilweise geschlafen“, sagte Hüter. Das war beispielsweise gleich zu Beginn der Fall, als sich niemand für den Gegner verantwortlich fühlte. Pascal Kemper nutzte die Tatenlosigkeit der TSV schon nach 64 Sekunden zur Dörnberger Führung.

Doch Immenhausen steckte den Rückstand weg, hielt über weite Strecken mit und zeigte durchaus gute Ansätze. Vor dem gegnerischen Tor aber blieben die Hausherren zu harmlos. Erneut mangelnde Immenhäuser Konzentration leitete das 0:2 ein. Einen Freistoß von Dennis Dauber vollendete Serhat Bingül zum Pausenstand.

Nach dem Wechsel war die Partie geprägt von zahlreichen Nicklichkeiten. Torchancen waren Mangelware. Die, die sich boten, nutzte Dörnberg durch Florian Müller (70.), Kemper (75.) und Dauber (87.). Trotz des (zu) hohen Sieges blieb Dörnberg Einiges schuldig. „Es ist noch Luft nach oben“, befand Weinreich. „Gute Ansätze waren bei uns zu erkennen“, meinte Hüter.

SG Obermeiser/Westuffeln - SV Balhorn 1:3 (0:3). Guter Beginn für die Vereinigten, die nur das Toreschießen vergaßen. Schon in der zweiten und nach 13 Minuten hätte Fabrice Lindner die SG in Führung bringen können. Es folgte die kalte Dusche, nach einem Fehler in der Verteidigung schaltete Aleksander Moskaltschuk am schnellsten und umkurvte auch noch SG-Keeper Florian Pätzold, um das 0:1 zu erzielen. Dadurch kam das zunächst gute Spiel der Dopatka-Elf zum Stocken. Der SV dominierte und erhöhte durch Moskaltschuk (34.) und Rene Reitze (37.) auf 3:0.

Die ersten 20 Minuten des zweiten Durchgangs gingen dann wieder an die Platzherren, bei denen Sascha Fitzenreiter (50.) eine Chance liegen ließ und Moritz Hoppe (65.) nur die Latte traf. Nach einem Foulspiel von SV-Akteur Joshua Knickenberg (72.), dass mit der Ampelkarte geahndet wurde, traf Christian Schäfer per Freistoß direkt zum 1:3. Aber um der Partie nochmal eine Wende zu geben, hatten die Vereinigten nicht genug Kraft. (zyh)