TSG Sandershausen - FSC Lohfelden: Es geht um den Kreispokal

Kassel. Für die TSG Sandershausen und den FSC Lohfelden ist es der letzte Höhepunkt der Saison. Im Fußball-Kreispokalfinale geht es am heutigen Dienstag ab 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Sandershausen noch einmal um einen Titel. Wir zeigen vor dem Endspiel vier Aspekte.

1.Die Ausgangslage: Von der Papierform her ist der Hessenligist FSC klarer Favorit gegen den Gruppenligisten Sandershausen. „Wir hatten eineinhalb Wochen kein Spiel mehr, Sandershausen hat im Halbfinale Vellmar geschlagen und wir haben im letzten Testspiel unentschieden gegen Sandershausen gespielt. Da relativiert sich die Favoritenstellung sehr schnell“, warnt FSC-Trainer Otmar Velte aber sein Team.

Hinter der TSG liegen harte Wochen. „Wir haben jede Woche Mittwoch und Sonntag gespielt. Diese Strapazen haben uns auch den zweiten Platz in der Liga gekostet“, sagt TSG-Trainer Friedhelm Janusch im Hinblick auf den verpassten Relegationsplatz. „Aber wir werden unsere letzten Energiereserven abrufen. Wir sind in der Außenseiterrolle und da fühlen wir uns wohl.“

2.Der Gegner: Dementsprechend Respekt hat Velte vor den Sandershäusern. „Sie haben ein sehr kompaktes Team, mit schnellen Konterstürmern“, weiß der FSC-Coach. „Wir müssen das erste Tor schießen, wenn man gegen Sandershausen hintenliegt, dann wird es schwer.“

Aus dem 2:0-Sieg im Halbfinale gegen den Hessenligisten Vellmar zieht die TSG den Mut, auch gegen Lohfelden etwas auszurichten. „Natürlich ist Lohfelden der haushohe Favorit, aber man hat auch am Wochenende im Fernsehen gesehen, dass im Pokal immer alles passieren kann“, sagt Janusch.

3.Die Pokalgeschichte: Die Lohfeldener haben sich in den vergangenen Jahren zu richtigen Pokal-Experten gemausert. Sie stehen zum vierten Mal in Folge im Finale – die letzten beiden Jahren gewannen sie den Wettbewerb. „Der Pokal an sich ist durch die K.o.-Runde und das Endspiel eine schöne Sache“, sagt Velte. „Aber auch schwierig, da das Endspiel am Ende der Saison ist und einige Spieler verletzt oder mit dem Kopf schon woanders sind.“

Sandershausen schied in den vergangenen Jahren früh im Pokal aus, jetzt hat es mit dem Finaleinzug geklappt. „Das Endspiel zu erreichen, ist im Kreis Kassel schwierig. Wir freuen uns, besonders weil das Finale bei uns ist. Wir wollen den treuen Zuschauern, die viele Höhen und Tiefen mitgemacht haben, ein schönes Spiel zeigen“, sagt Janusch.

4.Das Personal: Bei Sandershausen sind bis auf die Langzeitverletzten alle Mann fit. Da die TSG erst vor zwei Tagen in der Gruppenliga ran musste, schonte Janusch dort einige Akteure. Beim FSC stellte es sich erst gestern Abend beim Training heraus, wen Velte zur Verfügung hat. „Ich werde schon 14, 15 Spieler zusammenbekommen. Es wird aber keine Bestformation sein.“ (mko)