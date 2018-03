Gruppenliga-Derby im Kreispokal

AKE-Pokal: Klei./Hun./Doh. gegen Fürstenhagen

+ Mit seiner TSG Fürstenhagen im AKE-Viertelfinale gefordert: Domenic Appel. Foto: Walle

Witzenhausen. Es dürfte bessere Termine für ein Viertelfinale im Kreispokal geben, als den 14. März um 19 Uhr. Am Mittwoch trifft die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach auf den TSG Fürstenhagen. Doch von Euphorie ist bei beiden Gruppenligisten keine Spur. Denn während Klei./Hun./Doh. am Sonntag mit dem 0:4 bei Türkgücü einen herben Fehlstart in das Spieljahr 2018 hinlegte, gehen bei Mitaufsteiger Fürstenhagen langsam die Gruppenliga-Lichter aus.