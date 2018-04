Hoher Besuch im Pokal

Witzenhausen. Hohen Besuch bekommen zwei heimische Mannschaften in dieser Woche im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals. Der FC Großalmerode empfängt heute im Schwarzenbergstadion den Verbandsligisten SV Weidenhausen, der Lichtenauer FV trifft morgen auf SV 07 Eschwege. Ein Punktspiel, das auch als Pokalspiel gewertet wird führt die beiden Kreisoberliga-Spitzenteams TSV Wichmannshausen und TSG Bad Sooden-Allendorf zusammen.

Großalmerode - Weidenhausen (Heute, 18.30 Uhr). „Gegen den zwei Klassen höher beheimateten Gegner wollen wir Erfahrungen sammeln und sehen, ob wir mit dem Tempo eines Verbandsligisten mithalten können“, sagt FC-Trainer Stefan Koch. Natürlich möchten sich die Tonstädter gegen den Favoriten achtbar aus der Affäre ziehen, doch Koch will auch einige seiner Kicker einsetzen, die in der Punkterunde weniger Spielanteile bekommen.

Lichtenauer FV - SV 07 Eschwege (Mittwoch, 18 Uhr). Die Lichtenauer wissen um die Qualität der Verbandsligisten aus dem Werra-Meißner-Kreis, denn ziemlich genau vor einem Jahr unterlagen sie im Viertelfinale des abgelaufenen Cupwettbewerbs dem SV Weidenhausen auf eigenem Platz mit 1:6. „So eine deutliche Niederlage möchten wir diesmal gegen die Eschweger gern vermeiden, aber es wird sehr schwer werden“, meint LFV-Spielleiter Erkan Kilci.

Zudem haben die Eschweger nach ihrer enttäuschenden Leistung bei der 0:1-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen CSC 03 Kassel etwas gutzumachen. Die Gastgeber rechnen mit einem Gegner, der nahezu in Bestbesetzung antreten wird. „Wir freuen uns, wieder einmal gegen einen hochkarätigen Rivalen antreten zu können“, so Kilci.

Fraglich ist bei den Platzherren noch der Einsatz der angeschlagenen Eduard Grosu und Lukas Dickel, dafür steht John Schneider nach abgelaufener Sperre wieder zur Verfügung.

Wichmannshausen - Bad Sooden-Allendorf (Mittwoch, 18.15 Uhr). Offiziell ist die Begegnung als Punktspiel in der Kreisoberliga angesetzt. Da beide Teams auch im Kreispokal aufeinandertreffen, wird die Partie aufgrund der vielen Nachholspiele auch als Cupspiel gewertet. Gibt es nach 90 Minuten keinen Sieger, dann erhält jede Mannschaft einen Zähler in der Punkterunde. Anschließend wird dann ohne Verlängerung gleich ein Elfmeterschießen ausgetragen, um den Teilnehmer im Halbfinale des Pokalwettbewerbs zu ermitteln. Nach den zurückliegenden Auftritten seiner Mannschaft glaubt BSA-Trainer Jörg Immig an eine reelle Chance seiner Elf beim Kreisoberliga-Spitzenreiter. Im Tor der Gäste wird Bastian Werner stehen. Alle Leistungsträger stehen den Kurstädtern zur Verfügung. (eki)