Keine Überraschungen im Viertelfinale: Rot-Weiß Fürstenhagen hält lange mit

Witzenhausen – Alle höherklassigen Favoriten erreichten gestern Abend das Halbfinale im Fußball-Kreispokal (AKE-Cup). Die größte Gegenwehr leistete noch Kreisoberligist Rot-Weiß Fürstenhagen, der beim 0:2 gegen Verbandsligist SV 07 Eschwege beide Treffer erst in der Schlussphase kassierte. Und keine Runde ohne Spielabsagen im laufenden Cupwettbewerb: Diesmal trat der VfL Wanfried beim Kreisoberliga-Spitzenreiter Lichtenauer FV nicht an.

RW Fürstenhagen - 07 Eschwege 0:2 (0:2).„Es war eines der besten Spiele unserer Mannschaft seit langer Zeit“, lobte RW-Vorsitzender Holger Nolte das große Engagement der eigenen Truppe. Mit leuchtendem Beispiel ging dabei Christian Titan voran, während Daniel Scholz und Björn Achler die Hintermannschaft prächtig organisierten.

Die von Beginn an hellwachen Platzherren hatten durch Gaber sogar die Möglichkeit zur Führung, doch nach dem Wiederanpfiff wurde der Druck des Favoriten immer größer. Aber erst in der 78. Minute musste RW-Keeper Michael Quinting das erste Mal hinter sich greifen. In der Schlussminute vergab Eschweges Angreifer Gambetta noch einen Foulelfmeter.

Tore: 0:1 Kaufmann (78.), 0:2 Jüttner (88.).

SG Werratal - Reichensachsen 0:6 (0:2). Am verdienten Sieg des Gruppenligisten gab es laut SG-Vorsitzenden Thomas Lange überhaupt nichts zu rütteln. „Die Reichensächser haben wenig zugelassen, ständig Druck aufgebaut und waren die bessere Mannschaft“, so Lange.

Die größte Möglichkeit zum Ehrentor verpasste Rauchhaus für die Spielgemeinschaft in der 85. Minute.

Tore:0:1 Jung (35.), 0:2/0:3 beide Röder (44./55.), 0:4 Schätzke (60.), 0:5 Brodzig (81.), 0:5 Röder (84.).

Großalmerode - Weidenhausen 0:5 (0:2). Der Verbandsligist wurde seinen Vorschusslorbeeren gerecht, profitierte aber auch von individuellen Fehlern auf der Gegenseite. Christian Alt leistete die unfreiwillige Vorarbeit beim 0:2 und war den Gästen auch noch mit einem Eigentor behilflich.

Tore: 0:1 Toro Moreno (20), 0:2 Löffler (25.), 0:3 Gerbig (49./Foulelfmeter), 0:4 Löffler (75.), 0:5 C. Alt (82./Eigentor). eki