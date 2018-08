Kreispokal: Inter Hofgeismar scheitert an Schauenburg

Das letzte Achtelfinalspiel im Krombacher Fußball-Kreispokal zwischen der SG Schauenburg und dem FC Inter Hofgeismar endete 3:0 (1:0).

Die Führung für den feldüberlegenen Kreisoberligisten schoss Christian Lies (30.). Auch nach der Pause erarbeitete sich die SG eine Reihe von Chancen, doch nur Timo Reuter (78.) und Luca Riehl (90.) waren erfolgreich. Die Partie verlief äußerst fair.

In der Kreisliga B besiegte Obermeiser/Westuffeln II die Reserve von Elbetal 4:2 (3:1). Tore: Mirco Umbach (4., ET), 1:1 Heiko Heerdt (12., ET), 2:1 Falco Hux (30.), 3:1, 4:1 Daniel Utsch (42., 46., FE), 4:2 Jonas Lang (86.).

Elbetal in Carlsdorf

In der Kreisoberliga gibt es heute ein Spiel. Ab 19 Uhr stehen sich Carlsdorf und Elbetal gegenüber. (hjx)