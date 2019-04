Vorgezogenes Endspiel beim TSV Wabern

In den Halbfinals um den Fußball-Kreispokal messen sich der TSV Wabern und der 1. FC Schwalmstadt sowie die SG Neuental/Jesberg und die SG Kirchberg/Lohne/Haddamar.

TSV Wabern - 1. FC Schwalmstadt. Das Duell geht ohne Zweifel als vorgezogenes Endspiel durch. Schließlich tritt Verbandsligist Schwalmstadt beim Gruppenliga-Spitzenteam Wabern an. Wobei der klassenhöhere Gast die Favoritenrolle annimmt. „Wir wollen unbedingt ins Finale und unseren Pokal verteidigen“, versichert Trainer Güven, der seinen Vertrag beim FCS ebenso wie Co-Trainer Kujtim Iberhysaj verlängert hat.

Atilla Güven muss auf zwar Matija Poredski, Alexander Fey (beide privat verhindert), Peter Liebermann und Jan-Philipp Trümner verzichten, kann aber wieder auf Brian Mitchell, dessen Sperre abgelaufen ist, und möglicherweise auf Fabian Seck (Schulter) zurückgreifen. Der könnte zusammen mit Vedran Jerkovic die Innenverteidigung bilden. Im Angriff ist der Einsatz von Leon Lindenthal (Oberschenkelzerrung) fraglich.

Gegner Wabern nimmt die Außenseiterrolle gerne an. Trainer Kim Sippel betont: „Alles, was zählt, ist das Spiel am Samstag in Buchenberg. Der Aufstiegskampf in der Liga genießt klar Priorität.“ Die Konsequenz: Sippel kündigt – im Pokal erlaubt – viele Ein- und Auswechselungen an, damit seine Schützlinge im Rhythmus bleiben. Wieder an Bord ist Verteidiger Sebastian Löcke, der wegen einer Klausur beim 3:0 gegen Goddelsheim gefehlt hatte. Fraglich sind die Einsätze der angeschlagenen Gökhan Topsakal und Johannes Kördel. Im Tor genießt Jungspund Lukas Martin Vertrauen, der zuletzt zweimal zu null hielt.

SG Neuental/Jesberg - SG Kirchberg/Lohne/Haddamar (in Gilsa). „Das ist für jeden von uns ein Highlight“, sagt André Husse, Trainer der Gastgeber und somit des einzig verbliebenen Kreisoberligisten. „Die Jungs haben es sich verdient, im Halbfinale zu stehen“, betont der junge Coach mit Blick auf die die Stationen TSV Moischeid (9:0), SG Altmorschen/Binsförth (3:0) und Gruppenligist FC Körle (1:0), über die sein Team ohne Gegentor durchmarschierte.

Wichtig werde es sein, kein frühes Gegentor zu kassieren. Zudem hofft Husse angesichts des strammen Programms mit vier Spielen in sechs Tagen auf eine Entscheidung nach 90 Minuten: „Eine Verlängerung wünsche ich mir nicht.“ Bis auf Yannick Höpfner stehen dem Gastgeber um Tobias Wolf alle Mann zur Verfügung.

Auf der Gegenseite kann das favorisierte Team um Spielertrainer Paul Graf befreit aufspielen. Nach dem 7:1 gegen Kellerkind Eintracht Edertal gibt es keine Zweifel, dass die SG im Sommer in ihr siebtes Jahr in der Gruppenliga gehen wird. Und das grundsolide als Team des Mittelfelds, denn zum fünften Mal ist ein Platz zwischen sieben und neun realistisch.

Hoffnung auf (noch) mehr macht in erster Linie Nils Schöneberg. Der 19-Jährige liegt in seiner ersten Saison bei den Senioren mit 17 Treffern an vierter Stelle der Torjägerliste und damit sogar jetzt vor Routinier Graf (15). Sein Meisterstück legte der ehemalige Jugendspieler des KSV Hessen Kassel gegen Edertal ab, als ihm vier Tore – darunter ein lupenreiner Hattrick – und drei Vorlagen gelangen.