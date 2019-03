KSV Baunatal nimmt gegen Gießen Pokalfinale ins Visier

Voller Einsatz: Baunatals Felix Schäfer (links, hier gegen den Alzenauer Danilo Milosevic) tritt mit dem KSV im Hessenpokal-Halbfinale an. Foto: Andreas Fischer

Für die Hessenliga-Fußballer des KSV Baunatal steht einer der Saisonhöhepunkte bevor. Im Halbfinale des Hessenpokals hat die Mannschaft von Trainer Tobias Nebe am Dienstag (19 Uhr, Parkstadion) den FC Gießen zu Gast.

Von der Papierform her sind die Baunataler der Außenseiter. Schließlich kommt mit Gießen der souveräne Tabellenführer der Hessenliga. Aber der KSV hat in dieser Saison im Hessenpokal bereits bewiesen, dass er sich in dieser Rolle wohlfühlt. Die Nordhessen schalteten im Achtelfinale im Parkstadion den Regionalligisten TSV Steinbach aus.

„Die Vorfreude ist groß und langsam steigt die Anspannung“, sagt Trainer Nebe. KSV-Abteilungsleiter Bernd Bilsing hofft auf eine gute Kulisse: „Unsere Mannschaft hat es mehr als verdient, dass sie von möglichst vielen nordhessischen Fans unterstützt wird, um die Sensation zu schaffen und ins Hessenpokalfinale einzuziehen.“

Und dann ist da noch die Hoffnung auf den DFB-Pokal. Wenn der SV Wehen Wiesbaden das andere Halbfinale gegen Dreieich gewinnt, und in der 3. Liga die Saison als Tabellenvierter abschließt, dann steht der Gewinner der Partie Baunatal gegen Gießen automatisch in der ersten Hauptrunde. Derzeit ist Wiesbaden in der Liga Dritter mit acht Punkten Vorsprung auf den Fünften. Für die Baunataler steht aber erst einmal nur das Halbfinale im Fokus. mko

Eintrittskartensind im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des KSV Baunatal erhältlich (Altenritter Straße 37, Tel. 0561/5705990).